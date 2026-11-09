Ολυμπιακός: Δύο λάθη, τέσσερις βαθμοί

Το πρώτο ντέρμπι στο οποίο δε νίκησε γηπεδούχος φέτος ήταν αυτό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Και η «παράδοση» θα συνεχιζόταν, καθώς μετά το γκολ του Γκονσάλες όλοι περίμεναν ότι ο Ολυμπιακός θα κυριαρχούσε και θα κέρδιζε με περισσότερα τέρματα, αλλά οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν και τελικά το έκαναν αξιοποιώντας ένα σοβαρό (διπλό) ατομικό λάθος. Από Ορτέγκα κυρίως και Τικινιζιάν δευτερευόντως. Από ένα τέτοιο σφάλμα απροσεξίας και έλλειψης συγκέντρωσης ο Ολυμπιακός είχε χάσει βαθμούς και στο Παναθεσσαλικό, με συνέπεια να βλέπει τον Παναθηναϊκό από απόσταση τεσσάρων βαθμών αντί να είναι πλάι του στην κορυφή. Και πρώτος αφού τον έχει νικήσει.

Έτσι είναι, όμως, τέτοια λάθη πληρώνονται. Και αναδεικνύουν πράγματι το πρόβλημα που έχει η πειραϊκή ομάδα όταν προηγείται στο σκορ, να ρισκάρει, να μην κλειδώνει τα παιχνίδια και κάποιες φορές να το «πληρώνει» ακριβά. Κάποιες άλλες όχι, αλλά είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αναλυθεί από προπονητή και παίκτες. Βέβαια το να γίνονται τέτοιες φάσεις προσφορά στον αντίπαλο δεν είναι κάτι για το οποίο μπορεί να κάνει και πολολά πράγματα ο προπονητής, αφορά κυρίως στους ποδοσφαιριστές που οφείλουν να είναι περισσότερο προσεκτικοί στα απλά. Γιατί στα δύσκολα τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα.

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Με την ισοπαλία ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να μείνει κοντά στον Παναθηναϊκό (που έτσι ή αλλιώς βρίσκει τρόπους να παίρνει τα παιχνίδια του, ακόμη και αυτά που δεν παίζει καλά όπως στο Καυατνζόγλειο), αλλά και να προχωρήσει με ηρεμία και χωρίς άλλες σκέψεις στη διακοπή, με τη συνέχεια της προσπάθειας για καλύτερη αγωνιστική εικόνα. Γιατί αυτή που παρουσίασε στο πρώτο μέρος του πρόσφατου ντέρμπι, δεν ήταν εικόνα Ολυμπιακού. Το πρωτάθλημα έχει ακόμη πολύ δρόμο και θα κριθεί στα ντέρμπι, αλλά προφανώς οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζεται να βρουν τον τρόπο ώστε να παίρνουν τις νίκες σε όλα τα παιχνίδια τους (και στα ντέρμπι) ώστε στην τελική ευθεία να βρίσκονται σε θέση… βολής. Ο Παναθηναϊκός έχει γίνει φαβορί για τον τίτλο από τη 10η αγωνιστική κι αυτό μπορεί να είναι το μεγάλο του πρόβλημα, όσο κι αν ο Σαντίνο Αντίνο δεν… αποβάλλεται ποτέ ή όσο κι αν τα πέναλτι υπέρ του συνεχίζουν να καταλογίζονται με ευκολία από τους διαιτητές. Με περισσότερη κι από αυτή που ο Ολυμπιακός προσφέρει ανέλιπστους βαθμούς σε αντίπαλούς του φέτος. Ή ευκαιρίες να τους διεκδικήσουν, όπως έγινε προσφάτως με την Κηφισιά, τον Παναιτωλικό και όχι μόνο…