Ολυμπιακός: Έγκλημα και κωμωδία

Το καθιερωμένο πια δώρο του Ολυμπιακού στα ματς με τον ΠΑΟΚ, το τέλος του νικηφόρου σερί και οι διαιτητές που απειλούν να τινάξουν στον αέρα το πρωτάθλημα.

Στην μεγάλη εικόνα, ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε 11 παιχνίδια με 9 νίκες και δύο ισοπαλίες, μεταξύ τους ντέρμπι στην Ελλάδα και απαιτητικά ματς στο Europa League. Ο Ιμανόλ Αλγουθίλ κλήθηκε να διαχειριστεί μια ολοκαίνουργια ομάδα, με πολλούς παίκτες σε διάστημα προσαρμογής και τον ίδιο αναγκασμένο να προσπαθεί να περάσει τις ιδέες μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Δεδομένων των συνθηκών το πρόσημο είναι δίχως άλλο θετικό.

Στην εικόνα της στιγμής, η ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ και ειδικά ο τρόπος που αυτή ήρθε αφήνουν μια πικρή γεύση στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Παρά την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 64% και την διαφορά στις τελικές προσπάθειες (15-8) ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να επιβληθεί με συνέπεια του αντιπάλου του στον αγωνιστικό χώρο.

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Η διαχείριση στο 1-0

Ακόμα χειρότερη ήταν η διαχείριση της ομάδας από τη στιγμή που προηγήθηκε με ακόμα έναν σκόρερ να έρχεται ως αλλαγή στο παιχνίδι. Συνέβη για τέταρτη φορά στα τελευταία τέσσερα ματς πρωταθλήματος, αλλά το γκολ του Γκονζάλες δεν ήταν αρκετό καθώς μετά το 1-0 αδικαιολόγητα οι ερυθρόλευκοι οπισθοχώρησαν και έδωσαν μέτρα και ψυχολογία στον ΠΑΟΚ.

Ο Πιρόλα ανενόχλητος έδωσε από το πουθενά ένα κόρνερ και ο Ορτέγκα ασίστ στον Ζίβκοβιτς που δεν θέλει και πολύ να πει «ευχαριστώ» και να σε τιμωρήσει. Ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα σε μια φάση που σπάνια βλέπουμε. Μετά το 1-1 και σε συνδυασμό με τις νέες αλλαγές του Αλγουαθίλ ο Ολυμπιακός έγινε και πάλι πιεστικός, δημιούργησε τις ευκαιρίες αλλά δεν βρήκε το γκολ που θα του έδινε τη νίκη.

Οι κωμωδίες σε Θεσσαλονίκη και Νέα Φιλαδέλφεια

Έτσι μετά τις… κωμωδίες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σε Θεσσαλονίκη και Φιλαδέλφεια οι Πειραιώτες βρέθηκαν στο -4 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και στο +3 από την ΑΕΚ η οποία όμως έχει ματς λιγότερο.

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Μετά από 10 αγωνιστικές είναι τυφλός όποιος δεν βλέπει πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει συνεχόμενες υπερβάσεις νικώντας θεούς και δαίμονες για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Πρωτίστως όμως πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του, να βελτιωθεί όσο πιο πολύ μπορεί και να μείνει κοντά μέχρι το τέλος ώστε να απολαύσουμε και άλλες τέτοιες παραστάσεις.

Το πρόγραμμα αμέσως μετά την διακοπή μοιάζει με γολγοθά και τα αποτέλεσμα θα κρίνουν πολλά αφού μέσα σε δύο εβδομάδες, οι ερυθρόλευκοι θα παίξουν κατά σειρά με Ηρακλή εντός, Μίλαν εντός, Άρη εκτός, Παναθηναϊκό εντός (κυπ) και ΑΕΚ εντός.