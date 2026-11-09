Τρέξιμο με ακουστικά: Η μουσική μειώνει την κόπωση, αλλά αυξάνει την αναπνευστική επιβάρυνση – Η playlist κάνει τη διαφορά

Η μουσική μπορεί να μας βοηθά να συνεχίζουμε την προσπάθεια, περιορίζοντας την αίσθηση της κόπωσης, αλλά δεν εξασφαλίζει ότι η σωματική επιβάρυνση είναι μικρότερη

Η μουσική δεν μετατρέπει έναν ερασιτέχνη δρομέα σε πρωταθλητή, μπορεί όμως να κάνει την προπόνηση πιο ευχάριστη, να περιορίσει την αίσθηση της κόπωσης και να βελτιώσει, έστω και λίγο, τις επιδόσεις. Ωστόσο, νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι το γεγονός πως αισθανόμαστε λιγότερο κουρασμένοι όταν τρέχουμε με ακουστικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο οργανισμός μας καταβάλλει μικρότερη προσπάθεια.

Πόσοι είναι πλέον εκείνοι που βγαίνουν για τρέξιμο χωρίς ακουστικά; Για πολλούς δρομείς, η αγαπημένη τους μουσική ή ένα podcast αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προπόνησης. Η διαδρομή μοιάζει να περνά πιο γρήγορα και η προσπάθεια να γίνεται λιγότερο κουραστική. Και αυτή η αίσθηση δεν είναι απλώς υποκειμενική, καθώς υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που εξηγούν γιατί η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως σύμμαχος στην άσκηση.

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Το 2020, το επιστημονικό περιοδικό Psychological Bulletin δημοσίευσε μετα-ανάλυση 139 μελετών, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 3.599 άτομα, από έμπειρους αθλητές έως ανθρώπους που αθλούνται περιστασιακά.

Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι η ακρόαση μουσικής κατά τη διάρκεια της άσκησης κάνει τη δραστηριότητα πιο ευχάριστη, μειώνει την υποκειμενική αίσθηση της κόπωσης, ενώ μπορεί να προσφέρει και μια μικρή βελτίωση στις επιδόσεις. Παράλληλα, περιορίζει ελαφρώς την κατανάλωση οξυγόνου, κάνοντας την προσπάθεια πιο αποδοτική ενεργειακά. Αντίθετα, η μουσική δεν φαίνεται να επηρεάζει τον καρδιακό ρυθμό.

Η νέα έρευνα που αλλάζει τα δεδομένα για το τρέξιμο με ακουστικά

Μια νεότερη μελέτη Ιταλών ερευνητών, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, έρχεται να προσθέσει μια διαφορετική διάσταση στη σχέση μουσικής και άσκησης.

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Στην έρευνα συμμετείχαν 32 ερασιτέχνες δρομείς, οι οποίοι έτρεξαν για 20 λεπτά σε διάδρομο, τόσο ακούγοντας μουσική όσο και χωρίς αυτήν. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μουσική μείωνε την υποκειμενική αίσθηση της κόπωσης. Ωστόσο, οι φυσιολογικές μετρήσεις έδειξαν ότι η αναπνοή γινόταν ταχύτερη και πιο ρηχή, ενώ η αναπνευστική αποδοτικότητα μειωνόταν.

Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντες αισθάνονταν ότι η άσκηση ήταν λιγότερο απαιτητική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο οργανισμός τους λειτουργούσε καλύτερα. Το εύρημα αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: η μουσική μπορεί να μας βοηθά να συνεχίζουμε την προσπάθεια, περιορίζοντας την αίσθηση της κόπωσης, αλλά δεν εξασφαλίζει ότι η σωματική επιβάρυνση είναι μικρότερη.

Ο ρυθμός της μουσικής επηρεάζει την απόδοση

Δεν έχουν, ωστόσο, όλα τα μουσικά είδη την ίδια επίδραση.

Σύμφωνα με τα επιστημονικά ευρήματα, τα τραγούδια με γρήγορο ρυθμό συνδέονται με μεγαλύτερη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης σε σύγκριση με εκείνα που έχουν αργό ή μεσαίο τέμπο.

σε σύγκριση με εκείνα που έχουν αργό ή μεσαίο τέμπο. Η επίδραση της μουσικής φαίνεται να είναι εντονότερη κατά την προπόνηση παρά στον αγώνα, όπου η συγκέντρωση και η πίεση της επίδοσης αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η μουσική βοηθά είναι ότι αποσπά την προσοχή από τα σήματα κόπωσης που στέλνει το σώμα. Επιπλέον, ο οργανισμός τείνει να συγχρονίζει φυσικά τις κινήσεις του με τον ρυθμό που ακούει. Έτσι, όταν ο δρομέας προσαρμόζει τον διασκελισμό του στο τέμπο της μουσικής, μπορεί να πετύχει έναν πιο σταθερό ρυθμό στο τρέξιμο.

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Η μουσική κάνει την έντονη άσκηση πιο ευχάριστη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για την άσκηση υψηλής έντασης. Όταν η σωματική προσπάθεια γίνεται ιδιαίτερα απαιτητική, η μουσική δεν μειώνει απαραίτητα τη δυσκολία της, μπορεί όμως να την κάνει πιο ευχάριστη.

Σε καναδική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2015, είκοσι ενήλικες κλήθηκαν να εκτελέσουν τέσσερα σπριντ διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε στατικό ποδήλατο, με και χωρίς μουσική.

Οι συμμετέχοντες παρήγαγαν μεγαλύτερη ισχύ όταν άκουγαν μουσική και δήλωσαν ότι απολάμβαναν περισσότερο την άσκηση, χωρίς ωστόσο να αισθάνονται ότι η προσπάθεια ήταν λιγότερο απαιτητική.Το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συνέπεια στην άσκηση δεν εξαρτάται μόνο από τα οφέλη της για την υγεία, αλλά και από το κατά πόσο ευχάριστη είναι για εκείνον που την επιλέγει.

Γιατί χρειάζεται προσοχή όταν τρέχετε με ακουστικά

Παρά τα οφέλη, η μουσική κατά το τρέξιμο σε εξωτερικούς χώρους χρειάζεται προσοχή, από όσους δρομείς την επιλέγουν.

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Τα ακουστικά περιορίζουν την αντίληψη των ήχων του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα ο δρομέας να μην αντιλαμβάνεται πάντα έγκαιρα έναν πιθανό κίνδυνο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επισημαίνει ότι οι πεζοί και οι ποδηλάτες που χρησιμοποιούν ακουστικά ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η ένταση της μουσικής να παραμένει σε επίπεδο που επιτρέπει στον δρομέα να ακούει τους ήχους γύρω του, όπως την προσέγγιση ενός αυτοκινήτου. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγεται η πλήρης απομόνωση από το περιβάλλον μέσω της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου.

Εξίσου σημαντική είναι η προστασία της ακοής. Σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ, η έκθεση σε ήχο έντασης 85 ντεσιμπέλ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις οκτώ ώρες ημερησίως. Σε ένταση 100 ντεσιμπέλ, αντίστοιχη με τον θόρυβο ενός συρμού του μετρό, αρκούν μόλις 15 λεπτά για να συμπληρωθεί το αντίστοιχο όριο έκθεσης.

Η κατάλληλη playlist για την προπόνηση

Για την επόμενη προπόνηση, η επιλογή μιας playlist με αγαπημένα και ρυθμικά τραγούδια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τα πιο γρήγορα κομμάτια μπορούν να φυλαχθούν για τα δυσκολότερα σημεία της διαδρομής, όπως μια ανηφόρα, το τελευταίο χιλιόμετρο ή το τελικό σετ ασκήσεων.

Το τρέξιμο παραμένει υπόθεση των ποδιών, αλλά η μουσική μπορεί να δώσει στο μυαλό την επιπλέον ώθηση που χρειάζεται για να συνεχίσει. Αρκεί να θυμόμαστε ότι το να αισθανόμαστε λιγότερη κόπωση δεν σημαίνει πάντα ότι το σώμα μας καταβάλλει και λιγότερη προσπάθεια.

Πηγές: Le Point, National Library of Medicine