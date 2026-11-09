Εκτοξεύτηκαν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη – Έσπασαν το φράγμα των 600 ευρώ

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήθηκαν τη Δευτέρα οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, ξεπερνώντας ακόμη και τα 600 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά τις βραδινές ώρες αιχμής. Η απότομη άνοδος συνδέεται με τη σημαντική υποχώρηση της παραγωγής αιολικής ενέργειας, η οποία περιόρισε τη διαθέσιμη προσφορά σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών αναγκών.

Η πίεση στις ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως την Τετάρτη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που επικαλείται το Bloomberg, ένα αργά κινούμενο καιρικό σύστημα φέρνει άπνοια και αυξημένη νέφωση σε μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής και κεντρικής Ευρώπης, περιορίζοντας την παραγωγή τόσο των αιολικών όσο και των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Το πρόβλημα είναι εντονότερο στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της Μπενελούξ, όπου η υποχώρηση της αιολικής παραγωγής δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην κάλυψη της ζήτησης. Ενδεικτική της κατάστασης είναι η προειδοποίηση του διαχειριστή του ηλεκτρικού συστήματος της Βρετανίας για περιορισμένα περιθώρια επάρκειας ηλεκτροδότησης το πρωί της Δευτέρας, με το εκτιμώμενο έλλειμμα να φτάνει τα 1,4 γιγαβάτ.

Με τις τιμές του φυσικού αερίου να βρίσκονται ήδη σε υψηλά επίπεδα φέτος, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι επίσης αυξημένες σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο συχνά καθορίζουν την οριακή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η επίδραση είναι ιδιαίτερα έντονη κατά τις ψυχρές περιόδους με άπνοια, οι οποίες είναι γνωστές με τον γερμανικό όρο “Dunkelflaute”, όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές μειώνεται και απαιτείται η λειτουργία ακριβότερων μονάδων ορυκτών καυσίμων για την κάλυψη της ζήτησης. Όσο συχνότερα εμφανίζονται αυτές οι περίοδοι χαμηλής παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας, τόσο πιθανότερο είναι να καταγραφούν απότομες αυξήσεις των τιμών στην περιοχή κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα.

Η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση θα μπορούσε να εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν αυτή την εβδομάδα κατά 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της MetDesk, Ben Davis.

Οι συνεχιζόμενες πιέσεις στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αποτυπώνονται στα αυξημένα futures. Τα συμβόλαια Δεκεμβρίου στη Γερμανία και τη Γαλλία διαπραγματεύονται ήδη κοντά στα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο χρηματιστήριο EEX, σε επίπεδα υπερδιπλάσια σε σχέση με πριν από έναν χρόνο.

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας επόμενης ημέρας στη Γαλλία για τη Δευτέρα διαμορφώθηκαν στα 334,12 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με τη δημοπρασία της Epex Spot SE, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022. Στη Γερμανία, οι αντίστοιχες τιμές διαμορφώθηκαν στα 345,64 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ σε ορισμένα 15λεπτα διαστήματα της βραδινής ζώνης ξεπέρασαν ακόμη και τα 600 ευρώ.