Ρομποτικές σκούπες, Smart TV και θυροτηλέφωνα: Οι «έξυπνες» συσκευές μπορούν να «ανοίξουν» την πόρτα στους χάκερ

Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν γίνονται πλέον απλώς για να προκαλέσουν αναστάτωση ή να αποκτήσουν οι εισβολείς τον έλεγχο ενός φωτιστικού

Οι εποχές που ο μεγαλύτερος ψηφιακός κίνδυνος ήταν να χρησιμοποιεί ο γείτονας το Wi-Fi σου ή να μολυνθεί ο υπολογιστής σου από κάποιον ιό φαίνεται να έχουν περάσει. Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία σούπερ μάρκετ και αποθήκες αίματος στην Ευρώπη αναδεικνύουν μια νέα πραγματικότητα: ακόμη και συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά μπορούν να αποτελέσουν στόχο χάκερ.

Καθώς οι έξυπνες συσκευές καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο χώρο στα σπίτια μας, αυξάνονται και τα πιθανά σημεία εισόδου για κακόβουλους χρήστες. Από τις οικιακές συσκευές μέχρι τις κάμερες ασφαλείας, η παραβίαση ενός συνδεδεμένου συστήματος μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των κατοίκων.

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Ποιες έξυπνες συσκευές μπορούν να γίνουν στόχος

Κάθε συσκευή που συνδέεται στο οικιακό δίκτυο μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποτελέσει σημείο εισόδου για μια κυβερνοεπίθεση.

Τα έξυπνα ψυγεία ενδέχεται να παραβιαστούν, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας τους ή να υποκλαπούν προσωπικά δεδομένα, όπως κωδικοί και πληροφορίες ημερολογίου. Αντίστοιχα, οι συνδεδεμένοι φούρνοι και οι εστίες μπορούν θεωρητικά να ενεργοποιηθούν εξ αποστάσεως, δημιουργώντας ακόμη και κινδύνους για την ασφάλεια του σπιτιού.

Στο στόχαστρο μπορούν επίσης να βρεθούν οι ρομποτικές σκούπες, οι έξυπνες τηλεοράσεις, τα θυροτηλέφωνα και οι κάμερες ασφαλείας. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν αισθητήρες, μικρόφωνα ή κάμερες, με αποτέλεσμα μια επιτυχημένη παραβίαση να μπορεί να επιτρέψει σε τρίτους να αποκτήσουν εικόνα από το εσωτερικό μιας κατοικίας ή να καταγράψουν ιδιωτικές συνομιλίες μέσω έξυπνων ηχείων.

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Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, ο βασικός στόχος δεν είναι η ίδια η συσκευή αλλά το ρούτερ. Ορισμένες έξυπνες συσκευές διαθέτουν αδύναμα συστήματα ασφαλείας και μπορούν να λειτουργήσουν ως «κερκόπορτα», επιτρέποντας στους εισβολείς να αποκτήσουν πρόσβαση στο κεντρικό δίκτυο και, στη συνέχεια, σε άλλες συνδεδεμένες συσκευές.

Τι κερδίζουν οι χάκερ από την παραβίαση των συσκευών

Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν γίνονται πλέον απλώς για να προκαλέσουν αναστάτωση ή να αποκτήσουν οι εισβολείς τον έλεγχο ενός φωτιστικού. Πίσω από αυτές βρίσκονται συγκεκριμένα οικονομικά και επιχειρησιακά κίνητρα.

Ένα από τα συνηθέστερα είναι η ένταξη της συσκευής σε ένα botnet. Χιλιάδες έξυπνες συσκευές μπορούν να μολυνθούν χωρίς να το αντιληφθούν οι ιδιοκτήτες τους και να ενταχθούν σε ένα δίκτυο που χρησιμοποιείται από κυβερνοεγκληματίες για μαζικές επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS). Στόχος τέτοιων επιθέσεων μπορεί να είναι τράπεζες, κυβερνητικές ιστοσελίδες και μεγάλες επιχειρήσεις.

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Ένα ακόμη κίνητρο είναι ο εκβιασμός μέσω ransomware. Εφόσον αποκτήσουν πρόσβαση σε κάμερες και μικρόφωνα, οι εισβολείς μπορούν να συλλέξουν ευαίσθητο προσωπικό υλικό ή να περιορίσουν την πρόσβαση σε λειτουργίες των συσκευών, ζητώντας λύτρα για την αποκατάσταση του ελέγχου.

Παράλληλα, οι οικιακές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενδιάμεσος σταθμός για την πρόσβαση σε προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα του ίδιου δικτύου.

Ακόμη και πληροφορίες όπως η κάτοψη ενός σπιτιού ή οι ώρες κατά τις οποίες απουσιάζουν οι ένοικοι μπορούν να αποκτήσουν αξία για παράνομα κυκλώματα, μεταξύ άλλων για τον σχεδιασμό διαρρήξεων.

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Πώς να προστατεύσετε τις έξυπνες συσκευές του σπιτιού

Η προστασία ξεκινά από απλά αλλά ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας. Το πρώτο βήμα είναι η αλλαγή των εργοστασιακών κωδικών πρόσβασης κάθε νέας συσκευής. Κωδικοί όπως «admin» ή «1234» μπορούν να εντοπιστούν εύκολα από αυτοματοποιημένα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες.

Εξίσου σημαντική είναι η δημιουργία ενός ξεχωριστού δικτύου φιλοξενουμένων (Guest Wi-Fi) στο ρούτερ. Με αυτόν τον τρόπο, οι έξυπνες συσκευές μπορούν να συνδέονται σε ένα απομονωμένο δίκτυο, περιορίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστές και άλλες συσκευές όπου υπάρχουν αποθηκευμένα ευαίσθητα προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα.

Τέλος, απαραίτητη είναι η τακτική εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού (firmware) στο ρούτερ και στις έξυπνες συσκευές, ώστε να διορθώνονται γνωστά κενά ασφαλείας. Η ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) στις εφαρμογές που τις συνοδεύουν προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο προστασίας.