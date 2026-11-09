Το «αλφάβητο» της ζωής βρέθηκε σε αστεροειδή – Βρέθηκαν τα 5 βασικά συστατικά του γενετικού κώδικα

Εντυπωσιακή ανακάλυψη σε δείγματα του αστεροειδούς Ryugu φέρνει νέα δεδομένα για την προέλευση της ζωής, καθώς εντοπίστηκαν και οι πέντε βασικές νουκλεοβάσεις του γενετικού κώδικα

Μια ανακάλυψη-ορόσημο που ενισχύει τη θεωρία ότι τα θεμελιώδη δομικά υλικά της ζωής έφτασαν στη Γη από το διάστημα φέρνει στο φως νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature Astronomy.

Για πρώτη φορά, επιστήμονες επιβεβαίωσαν την παρουσία και των πέντε βασικών νουκλεοβασών σε υλικό που προέρχεται από αστεροειδή, προσφέροντας μια πρωτοφανή ματιά στα χημικά συστατικά που πιθανότατα έθεσαν τα θεμέλια της ζωής στον πλανήτη μας.

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Τα πολύτιμα δείγματα συλλέχθηκαν από τον αστεροειδή Ryugu μέσω της αποστολής Hayabusa2 της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Εξερεύνησης του Διαστήματος (JAXA) και επέστρεψαν στη Γη το 2020.

Από την ουρακίλη στο «πλήρες αλφάβητο»

Υπενθυμίζεται ότι το 2023, διεθνής ερευνητική ομάδα είχε ανακοινώσει την ανίχνευση της ουρακίλης στα δείγματα του Ryugu. Σήμερα, Ιάπωνες επιστήμονες πηγαίνουν την έρευνα ένα βήμα παραπέρα, επιβεβαιώνοντας πως ολόκληρη η «παλέτα» των νουκλεοβασών υπάρχει στο παρθένο, αμόλυντο υλικό του αστεροειδούς.

Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι τα κρίσιμα συστατικά της γενετικής πληροφορίας ήταν ευρέως διαδεδομένα στο πρώιμο Ηλιακό Σύστημα, πολύ πριν την εμφάνιση της ζωής στη Γη.

Οι δομικοί λίθοι του DNA και του RNA

Οι νουκλεοβάσεις είναι οργανικά μόρια που περιέχουν άζωτο και αποτελούν τα θεμελιώδη «γράμματα» του γενετικού κώδικα στο DNA και το RNA.

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Αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Πουρίνες : Η αδενίνη και η γουανίνη.

: Η αδενίνη και η γουανίνη. Πυριμιδίνες: Η κυτοσίνη, η θυμίνη και η ουρακίλη.

Συνδυαζόμενα με σάκχαρα και φωσφορικές ομάδες, τα μόρια αυτά σχηματίζουν τα νουκλεοτίδια, δηλαδή τους πραγματικούς δομικούς λίθους του γενετικού υλικού. Χωρίς αυτά, ο γενετικός κώδικας που επιτρέπει την ανάπτυξη, την αναπαραγωγή και την εξέλιξη των ζωντανών οργανισμών θα ήταν απλώς ανύπαρκτος.

Επιστημονική ανάλυση των δειγμάτων Ryugu

Μελετώντας πουρίνες και πυριμιδίνες στα δείγματα του Ryugu, οι επιστήμονες ανασυνθέτουν τη χημική ιστορία των πρωτόγονων αστεροειδών. Αυτό προσφέρει καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχηματίστηκαν και διατηρήθηκαν τα δομικά στοιχεία της ζωής στο Ηλιακό Σύστημα.

Η αποστολή Hayabusa2 παρέδωσε συνολικά 5,4 γραμμάρια αμόλυντου αστεροειδούς υλικού. Οι ερευνητές εργάστηκαν σε εργαστηριακές συνθήκες εξαιρετικής καθαριότητας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανή επιμόλυνση. Για την εξαγωγή των οργανικών μορίων χρησιμοποιήθηκαν νερό και υδροχλωρικό οξύ, ενώ ακολούθησε καθαρισμός και ανάλυση.

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Σε δύο δείγματα του Ryugu, εντοπίστηκαν και οι πέντε νουκλεοβάσεις, σε παρόμοιες συγκεντρώσεις.

Κοσμική προέλευση των συστατικών της ζωής

Τα νέα ευρήματα συμφωνούν με προηγούμενες ανακαλύψεις σε μετεωρίτες, όπως ο Murchison που έπεσε στην Αυστραλία το 1969 και ο Orgueil στη Γαλλία το 1864. Και οι δύο περιέχουν ποικιλία οργανικών μορίων, ανάμεσά τους και νουκλεοβάσεις.

Ωστόσο, οι μετεωρίτες που προσγειώνονται στη Γη ενδέχεται να επιμολυνθούν κατά την πτώση. Δείγματα από την αποστολή της NASA στον αστεροειδή Bennu επιβεβαίωσαν επίσης την παρουσία και των πέντε νουκλεοβασών το 2025.

Αστεροειδείς όπως ο Ryugu, ο Bennu και το μητρικό σώμα του Orgueil διατηρούν υλικά σχεδόν αμετάβλητα για περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Παράλληλα, παρουσιάζουν χημικές διαφορές: ο Murchison είναι πλούσιος σε πουρίνες, ενώ ο Bennu και ο Orgueil περιέχουν περισσότερες πυριμιδίνες. Το ισοζύγιο αυτό φαίνεται να επηρεάζεται από την παρουσία αμμωνίας, ενός βασικού μορίου για το σχηματισμό των νουκλεοβασών.

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Συγκρίνοντας τα σχετικά αμόλυντα δείγματα του Ryugu με μετεωρίτες όπως ο Murchison και ο Orgueil, οι επιστήμονες χαρτογραφούν τη διαδρομή των μορίων που πιθανόν συνέβαλαν στην εμφάνιση της ζωής.

Η προέλευση της ζωής συνδέεται με τα αστέρια

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι βασικά συστατικά του γενετικού υλικού ενδέχεται να σχηματίστηκαν στο διάστημα και να μεταφέρθηκαν αργότερα στη Γη. Έτσι, η ιστορία της ζωής στον πλανήτη μας φαίνεται να συνδέεται στενά με τη χημεία αρχέγονων αστεροειδών.

Οι ανακαλύψεις αυτές αποκαλύπτουν ότι αστεροειδείς πλούσιοι σε άνθρακα σε όλο το Ηλιακό Σύστημα διαθέτουν ποικιλία προβιοτικής χημείας. Το ακριβές μείγμα μορίων – όπως η ισορροπία μεταξύ πουρινών και πυριμιδινών – εξαρτάται από το χημικό περιβάλλον και την ιστορία κάθε αστεροειδούς.

Επειδή τα δείγματα του Ryugu συλλέχθηκαν απευθείας στο διάστημα και προστατεύθηκαν από επίγεια επιμόλυνση, προσφέρουν μια από τις καθαρότερες εικόνες της αρχαίας χημείας του Ηλιακού Συστήματος.

Η ανίχνευση όλων των νουκλεοβασών στον Ryugu ενισχύει την υπόθεση ότι τα μοριακά συστατικά της ζωής σχηματίστηκαν στο διάστημα πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Οι αστεροειδείς ενδέχεται να διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά αυτών των συστατικών στη Γη, εντάσσοντας έτσι την προέλευση της ζωής σε ένα ευρύτερο κοσμικό χημικό πλαίσιο.

Πηγή: TheConversation