Το μικρό τμήμα του ποδηλατόδρομου στην οδό Περσεφόνης που διευκολύνει την ασφαλή πρόσβαση των ποδηλάτων στον ποδηλατόδρομο Γκάζι-Φάληρο είναι διαρκώς κατειλημμένο από παρκαρισμένα ΙΧ.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2028 μετατίθεται πλέον η εκτιμώμενη ολοκλήρωση του Βόρειου Ποδηλατικού Άξονα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας

Η γενική αρχή λέει πως οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια. Στην περίπτωση των υποδομών για την μετακίνηση με ποδήλατο στη χώρα μας όμως, οι αριθμοί – δυστυχώς – λένε και παραλένε την αλήθεια.

Για το ποδήλατο εξαγγέλλονται λίγα, καθυστερούν πολύ και υλοποιούνται ανεπαρκώς.

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Να γιατί η Ελλάδα και οι μεγάλες πόλεις στη χώρα μας είναι ουραγοί στη χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης.

Και όταν αυτά τα έργα δεν γίνονται – δηλαδή έργα για το περιβάλλον και τον περιορισμό του αυτοκινήτου – οι δρόμοι και οι πόλεις μας θα εξακολουθούν να ασφυκτιούν από τα ΙΧ, το μποτιλιάρισμα, τη ρύπανση.

Δείτε από τι κυκεώνα αναβλητικότητας, αμέλειας και ολιγωρίας έχει περάσει και εξακολουθεί να περνάει ο ποδηλατόδρομος Γκάζι-Φάληρο με αποτέλεσμα σήμερα να μην είναι πλήρως λειτουργικός.

Πρόκειται για ένα έργο που αποφάσισε η κεντρική διοίκηση (Υπουργείο Περιβαλλοντος) το 2009, ολοκληρώθηκε το 2015 και έκτοτε η συντήρηση του είναι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι, Περιφέρεια).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συντήρηση είναι ελλιπής ενώ ελάχιστα έχουν γίνει για την άμεση σύνδεση του ποδηλατόδρομου με άλλους δευτερεύοντες ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μετακίνησης με ποδήλατο.

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*2009: Ανακοίνωση από το ΥΠΕΧΩΔΕ για την εκκίνηση της μελέτης

*2012: Ολοκλήρωση της μελέτης

*2015 τέλη του έτους: Ολοκλήρωση του έργου σε σχετικά σύντομο χρόνο μετά την εξαγγελία του, δηλαδή σε έξι χρόνια.

Όμως σε πολλά σημεία παρατηρούνται αβλεψίες και αστοχίες. Σε δύο κομβικές διασταυρώσεις, Περσεφόνης και Θεσσαλονίκης (κάτω από τη γέφυρα Πουλόπουλου) και Θησέως και Ασκληπιού δεν υπάρχει φανάρι. Επίσης, οι μεταλλικές μπάρες με συρματόσχοινα που είχαν τοποθετηθεί για τον διαχωρισμό από τα αυτοκίνητα ξηλώθηκαν μετά από 1-2 χρόνια.

*2018: Κατασκευή μικρού τμήματος ποδηλατόδρομου στη διασταύρωση Περσεφόνης με Πειραιώς (Γκάζι), όπου υπήρχε φανάρι πεζών για να διευκολύνει την ασφαλή είσοδο των ποδηλάτων στον ποδηλατόδρομο, στο ξεκίνημά του κάτω από τη γέφυρα Πουλόπουλου.

Μολονότι το έργο θεωρείται εμβληματικό για τη Βιώσιμη Κινητικότητα ουδείς σκέφτεται το πολύ απλό και αυτονόητο: Να εγκαταστήσει δηλαδή στο πεζοφάναρο και ένα φανάρι με το σύμβολο του ποδηλάτου (που να ανάβει πράσινο και κόκκινο με το ποδήλατο). Οχτώ χρόνια μετά δεν υπάρχει φανάρι για το ποδήλατο…

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-Η κατασκευή της μικρής λωρίδας ποδηλατόδρομου στην Περσεφόνης ακυρώνεται μέσα σε λίγους μήνες. Από τότε έως σήμερα αυτό το μικρό κομμάτι είναι διαρκώς κατειλημμένο από παρκαρισμένα ΙΧ. Επιπλέον, το κόκκινο χρώμα με το οποίο είχε βαφεί το οδόστρωμα για να είναι αντιληπτό ότι πρόκειται για ποδηλατόδρομο έχει ξεθωριάσει. Καμία μέριμνα για την συντήρησή του.

-2025: 10 χρόνια μετά την ολοκλήρωση και τα εγκαίνια του ποδηλατόδρομου Γκάζι- Φάληρο τοποθετείται επιτέλους φανάρι στη συμβολή των οδών Θησέως και Ασκληπιού στην Καλλιθέα. Ανακοινώνεται από τον Δήμο Καλλιθέας. Ούτε εκεί όμως υπάρχει σκέψη και μέριμνα ώστε το φανάρι να διαθέτει εκτός από τον “Σταμάτη” και τον “Γρηγόρη” και τις αντίστοιχες ενδείξεις κόκκινο και πράσινο με το εικονίδιο του ποδηλάτου…

-2026: Ο ποδηλατόδρομος συχνά πυκνά είναι υποφωτισμένος. Ουδείς ασχολείται…

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-2026: Καμία μέριμνα από τον Δήμο Αθηναίων για να απελευθερωθεί η μικρή λωρίδα ποδηλατόδρομου στην Περσεφόνης που είναι συνεχώς μπλοκαρισμένη από παράνομα παρκαρισμένα ΙΧ. Κι όλα αυτά ενώ ο Δήμος Αθηναίων με συνεχείς ανακοινώσεις του ισχυρίζεται ότι προωθεί τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τη μετακίνηση με ποδήλατο. Σημειώνεται δε ότι αυτός ο ποδηλατόδρομος από Περσεφόνης έως Πετράλωνα (πάνω κάτω 1χλμ) είναι ο μοναδικός που διαθέτει ο Δήμος…

Γιοφύρι της Άρτας και ο ποδηλατόδρομος Κηφισιά-Γκάζι (Βόρειος Άξονας)

Ενδιαφέρον έχει όμως και το χρονολόγιο των εξαγγελιών, των υποσχέσεων και των αλλεπάλληλων αναβολών του έργου του Βόρειου Ποδηλατικού Άξονα για το οποίο έχουμε ξαναγράψει. Η τελευταία πρόβλεψη – εκτίμηση για την κατασκευή του ποδηλατόδρομου Κηφισιά-Γκάζι (του λεγόμενου Βόρειου Ποδηλατικού Άξονα).

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Το…αστείο της υπόθεσης με αυτό το έργο είναι ότι στο ΕΣΠΑ και στο Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 χαρακτηρίζεται ως «στρατηγικής σημασίας».

Και ο στόχος της πολιτικής όπως περιγράφεται είναι «μία πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα , μέσω της προώθηση της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας». Ωραία τα λόγια αλλά πιο κάτω θα δείτε ότι πάμε από αναβολή σε αναβολή. Και η νέα εκτίμηση για την ολοκλήρωσή του είναι το 2ο εξάμηνο του 2028. Δηλαδή πάμε για 2029 και βάλε…

-Νοέμβριος 2016: Γ.Καραμέρος (ανακοίνωση του τότε αντιπεριφερειάρχη Αττικής, μετά από συνάντηση με ποδηλατικούς συλλόγους): «Το πρώτο ενιαίο δίκτυο διαδρομής με ποδήλατο που θα ενώνει τη Βόρεια Αθήνα με το Παραλιακό Μέτωπο αποκτά η Αττική. (…).Ανοίγουμε δρόμο για το ποδήλατο από και προς τη Βόρεια Αθήνα».

-Ιούλιος 2017: Χρ.Καραμάνος (δηλώσεις του τότε αντιπεριφερειάρχη Αττικής στα ΝΕΑ): η μελέτη του βόρειου ποδηλατικού άξονα πρέπει να επικαιροποιηθεί. «Είναι αναγκαίο να συμμορφωθεί με τις νέες προδιαγραφές για τους ποδηλατόδρομους που ισχύουν από το 2012. Είμαστε στη φάση της επικαιροποίησης της μελέτης (…)».

-Ιανουάριος 2018: Χρ.Καραμάνος (δηλώσεις στα ΝΕΑ): Απαιτείται η επικαιροποίηση της μελέτης και τεχνικός σύμβουλος. «Οι υπηρεσίες έχουν μεγάλο φόρτο και δεν το έχουμε προχωρήσει».

-Ιούνιος 2020: Κ.Χατζηδάκης (τότε υπουργός περιβάλλοντος): «Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει γρήγορα δύο ποδηλατόδρομους στην Αθήνα: Έναν που είναι ημιτελής: ο ποδηλατόδρομος από το Φάληρο μέχρι την Κηφισιά και φτάνει σήμερα μέχρι το Γκάζι. Θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο η ολοκλήρωσή του, δηλαδή το τμήμα Γκάζι-Κηφισιά, προϋπολογισμού 7 εκατ. Ευρώ». Τονιζόταν τότε πως «σήμερα, πλέον, ενταγμένο σε πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με προϋπολογισμό 7.000.000€ βαίνει προς άμεση δημοπράτησή του με ολοκλήρωση -έκτοτε- σε 18-20 μήνες».

-Απρίλιος 2023: Αποφασίζεται ο ποδηλατόδρομος να ενταχθεί σε έργα που θα κατασκευαστούν από την Περιφέρεια Αττικής με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (από το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027).

-Ιούνιος 2023 : Η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 ενημερώνει: Είναι υπό επικαιροποίηση η οριστική μελέτη του έργου από το ΥΠΕΝ με την συνδρομή Τεχνικού Συμβούλου Εκτιμώμενος Χρόνος Δημοπράτησης: Α’ τρίμηνο 2024.

– Ιούνιος 2024: Η 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 ενημερώνει: Ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη του έργου από το ΥΠΕΝ με τη συνδρομή τεχνικού συμβούλου (επικαιροποιήθηκε η χάραξη και η διατομή του έργου), υπό σύνταξη τα τεύχη Δημοπράτησης. Εκτιμώμενος Χρόνος Δημοπράτησης: Α΄ εξάμηνο 2025.

-Απρίλιος 2025: Δημήτριος Δρόσης (Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, σε εκδήλωση Δήμου Αθηναίων): « Στόχος στις αρχές του 2026 να γίνει η δημοπράτησή του» .

-Ιούνιος 2025: Η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 ενημερώνει: Επικαιροποιήθηκε η χάραξη & η διατομή του έργου, σε εξέλιξη η διαβούλευση με τους οικείους Δήμους . Εκτιμώμενος Χρόνος Δημοπράτησης: Β΄ Εξάμηνο 2025. Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Β’ εξάμηνο 2027.

-Φεβρουάριος 2026: Ο Περιφερειάρχης Αττικής Ν.Χαρδαλιάς ερωτηθείς για τον Βόρειο Ποδηλατικό Άξονα απαντά: «Εκτιμώ ότι θα δημοπρατηθεί μέσα στο 2026».

-Ιούνιος: 2026: Ο Δημήτριος Δρόσης (Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής) ενημερώνει στην 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ότι εκτιμώμενος χρόνος δημοπράτησης του έργου είναι το Β΄ Εξάμηνο του 2026 και εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής του το Β΄ Εξάμηνο του 2028.