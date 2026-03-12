Πείτε μου δεν θα ήταν χρήσιμος, ειδικά αυτές τις μέρες με τη βενζίνη στα ύψη και το κυκλοφοριακό στο…κόκκινο, ένας ποδηλατόδρομος μήκους 17,8 χλμ από την Κηφισιά έως το Κέντρο της Αθήνας (Γκάζι); Μάλιστα, αυτός ο ποδηλατόδρομος θα ενωνόταν με τον ήδη κατασκευασμένο ποδηλατόδρομο Γκάζι-Φάληρο και έτσι θα υπήρχε μία ενιαία, ασφαλής ποδηλατική διαδρομή για όλους, από την Κηφισιά έως την παραλία.

Ας μην γελιόμαστε μπορεί στην Ελλάδα να είμαστε εξαρτημένοι και υποδουλωμένοι στο αυτοκίνητο αλλά ένας ποδηλατόδρομος μήκους 26χλμ μία χαρά θα μας εξυπηρετούσε, και το περιβάλλον θα ωφελούσε.

Δυστυχώς το βόρειο κομμάτι , ο λεγόμενος Βόρειος Ποδηλατικός Άξονας μολονότι μελετάται από το 2009 δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη εξαιτίας ενός απίστευτου αλαλούμ υπουργείων και υπηρεσιών, το οποίο θα αναλύσω στη συνέχεια.

Υπάρχει όμως και μία χαραμάδα ελπίδας. Στο περιθώριο της εκδήλωσης για τον 2026 – ΔΕΗ Tour of Hellas, στο Σεράφειο προ ημερών, ρωτήσαμε τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά ποια είναι τα νεότερα για τον Βόρειο Ποδηλατικό Άξονα Κηφισιά Γκάζι. Η απάντησή του ήταν πως εκτιμά ότι θα «δημοπρατηθεί μέσα στο 2026». Μάλιστα, πηγές με γνώση για το έργο επισημαίνουν ότι η Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ επιθυμεί να υλοποιηθεί ο Βόρειος Ποδηλατικός Άξονας, όπως άλλωστε και οι Δήμοι. Αυτό σημαίνει πολλά μιας και το έργο είναι ενταγμένο και στο ΕΣΠΑ.

Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να μην υπάρξει άλλη κωλυσιεργία για ένα έργο που όλοι οι αρμόδιοι έχουν παραδεχτεί ότι θα ωφελήσει το Λεκανοπέδιο και το έχουν χαρακτηρίσει στρατηγικής και υπερτοπικής σημασίας. Σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί είχαν γίνει το… μακρινό 2009 όταν ακόμη η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση ήταν ακόμη άγνωστες έννοιες.

Τι πρέπει να ξέρετε για τον Βόρειο Ποδηλατικό Άξονα

*Ο Βόρειος Ποδηλατικός Άξονας ή αλλιώς ο ποδηλατόδρομος Κηφισιά-Γκάζι θα έχει μήκος 17,8 χλμ και θα περνάει από 5 Δήμους, την Κηφισιά, το Μαρούσι, το Ηράκλειο, τη Νέα, Ιωνία και την Αθήνα.

*Θα περνάει από κεντρικούς δρόμους (Γ.Σεπτεμβρίου, Αγ.Μελετίου, Αθηνάς) και πυκνοκατοικημένες περιοχές (Κυψέλη, Πατήσια) κι αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παροτρύνει τους πολίτες για μετακινήσεις με ποδήλατο αντί με το ΙΧ.

*Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027.

*Ανήκει στα 4 έργα Στρατηγικής Σημασίας του ΕΣΠΑ. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ θα δείτε ότι στην Περιφέρεια Αττικής το έργο «Ποδηλατικός άξονας Φαληρικός Όρμος – Κηφισιά – Βόρειο τμήμα (Γκάζι – Κηφισιά)» είναι ένα από τα τέσσερα έργα Στρατηγικής σημασίας. Στο ίδιο κεφάλαιο του ΕΣΠΑ διαβάζουμε πως «το έργο αφορά στην κατασκευή του βόρειου τμήματος του ποδηλατόδρομου Φαλήρου – Κηφισιάς, του οποίου το πρώτο (νότιο) τμήμα χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και είναι σε λειτουργία. Ο ποδηλατόδρομος ανήκει σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο διαδρομών ποδηλάτου μεγάλου μήκους, που απλώνεται στο λεκανοπέδιο. ​Προϋπολογισμός: 12.000.000 ευρώ. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα: Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης 1/2026».

Βέβαια η πρόβλεψη για έναρξη εργασιών τον Ιανουάριο του 2026 είναι φανερό ότι έχει πέσει έξω αφού όπως προαναφέρθηκε η Περιφέρεια Αττικής εκτιμά ότι θα δημοπρατηθεί εντός του 2026. Ως εκ τούτου το πιθανότερο είναι να τελειώσει, αν όλα πάνε καλά, προς το τέλος του 2028.

* Από τα 17,8χλμ τα 3,5 είναι πεζόδρομοι, τα 8,5 χλμ είναι δρόμοι δίπλα στον ΗΣΑΠ, τα 5,2 χλμ είναι κανονικές οδοί.

*Θα διέρχεται από τους σταθμούς του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου Μοναστηράκι, Ομόνοια, Βικτώρια, Περισσός, Πευκάκια, Ν.Ιωνία, Ηράκλειο, Ειρήνη, Μαρούσι, ΚΑΤ, Κηφισιά.

*Θα είναι ο πρώτος ποδηλατόδρομος που θα περνάει μέσα από την καρδιά της Πρωτεύουσας (Από την Ερμού, την Αθηνάς, την Γ΄ Σεπτεμβρίου).

*Θα Συνδέει το Κέντρο της Αθήνας με γειτονιές της Πρωτεύουσας και άλλων Δήμων όπως αυτές της Κυψέλης, των Α.Πατησίων, της Γκράβας, του Περισσού, της Ν. Ιωνίας και των Κ. Πατησίων.

*Θα αποτελεί γραμμή κορμού, κάθετα στην οποία μπορούν να αρθρώνονται, να «κουμπώνουν» τοπικά δίκτυα ποδηλατόδρομων όπως αυτό που σχεδιάζει ο Δήμος Αθηναίων μήκους 17χλμ.

*Θα εξυπηρετεί ανάγκες μετεπιβίβασης σε σταθμούς Μετρό και ΗΣΑΠ.

17 χρόνια παρατάσεις, αναβολές και ατελείωτα «θα»…

Η μεγάλη απορία είναι πώς ενώ τόσο και τόσοι υπουργοί και άλλοι παράγοντες χαρακτήριζαν το έργο του Βόρειου Ποδηλατικού Άξονα (και συνολικά του ποδηλατόδρομου Κηφισιά-Φαληρικός Όρμος) σημαντικό για το περιβάλλον και την Αττική γιατί τα έργα δεν προχώρησαν με ταχείς ρυθμούς; Γιατί μετά την ολοκλήρωση του νότιου ποδηλατόδρομου (Γκάζι-Φάληρο) στα τέλη του 2015 έχουμε φτάσει στο 2026 και αυτή η διαδρομή (Κηφισιά-Φάληρο) είναι κομμένη στα δύο; Η απάντηση είναι απλή. Τα έργα για το περιβάλλον και τον περιορισμό του αυτοκινήτου δεν είναι Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Α Ι Ο Τ Η Τ Α για τις αρχές. Αν ήταν προτεραιότητα τότε η Αττική θα είχε δεκάδες χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων. Και οι δήμοι θα συνδέονταν μεταξύ τους με ποδηλατόδρομους. Τόσο απλό.

Το χρονολόγιο των εξαγγελιών, των υποσχέσεων και των αλλεπάλληλων αναβολών του έργου του Βόρειου Ποδηλατικού Άξονα είναι ενδεικτικό. Απολαύστε το:

-Ιούνιος 2009: Γ.Σουφλιάς (τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ). Ανακοινώνει ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ σχεδιάζει τη διαμόρφωση υπερτοπικού άξονα ποδηλάτου μήκους 26,6 χλμ. από τον σταθμό ΗΣΑΠ στην Κηφισιά μέχρι τη θάλασσα (Φαληρικό όρμο) δια μέσου των Αρχαιολογικών Χώρων του κέντρου της Αθήνας. Τονίζει ότι η μελέτη θα εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εκτιμώμενο κόστος κατασκευής , 7 εκατ. ευρώ για το σύνολο του άξονα. Θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

-2012: Ολοκληρώθηκε η μελέτη του ΕΜΠ («Έρευνα ανάπτυξης μεγάλου μήκους ποδηλατικών διαδρομών στην Αθήνα. Η περίπτωση της διαδρομής Φάληρο – Κηφισιά»). Ο νότιος άξονας Γκάζι-Φάληρο δημοπρατήθηκε το 2014 και ήταν σε χρήση στα τέλη του 2015.

-Νοέμβριος 2016: Γ.Καραμέρος (ανακοίνωση του τότε αντιπεριφερειάρχη Αττικής, μετά από συνάντηση με ποδηλατικούς συλλόγους): «Το πρώτο ενιαίο δίκτυο διαδρομής με ποδήλατο που θα ενώνει τη Βόρεια Αθήνα με το Παραλιακό Μέτωπο αποκτά η Αττική. (…).Ανοίγουμε δρόμο για το ποδήλατο από και προς τη Βόρεια Αθήνα».

-Ιούλιος 2017: Χρ.Καραμάνος (δηλώσεις του τότε αντιπεριφερειάρχη Αττικής στα ΝΕΑ): η μελέτη του βόρειου ποδηλατικού άξονα πρέπει να επικαιροποιηθεί. «Είναι αναγκαίο να συμμορφωθεί με τις νέες προδιαγραφές για τους ποδηλατόδρομους που ισχύουν από το 2012. Είμαστε στη φάση της επικαιροποίησης της μελέτης (…)».

-Ιανουάριος 2018: Χρ.Καραμάνος (δηλώσεις στα ΝΕΑ): Απαιτείται η επικαιροποίηση της μελέτης και τεχνικός σύμβουλος. «Οι υπηρεσίες έχουν μεγάλο φόρτο και δεν το έχουμε προχωρήσει».

-Ιούνιος 2020: Κ.Χατζηδάκης (τότε υπουργός περιβάλλοντος): «Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει γρήγορα δύο ποδηλατόδρομους στην Αθήνα: Έναν που είναι ημιτελής: ο ποδηλατόδρομος από το Φάληρο μέχρι την Κηφισιά και φτάνει σήμερα μέχρι το Γκάζι. Θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο η ολοκλήρωσή του, δηλαδή το τμήμα Γκάζι-Κηφισιά, προϋπολογισμού 7 εκατ. Ευρώ». Τονιζόταν τότε πως «σήμερα, πλέον, ενταγμένο σε πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με προϋπολογισμό 7.000.000€ βαίνει προς άμεση δημοπράτησή του με ολοκλήρωση -έκτοτε- σε 18-20 μήνες».

-Απρίλιος 2023: Αποφασίζεται ο ποδηλατόδρομος να ενταχθεί σε έργα που θα κατασκευαστούν από την Περιφέρεια Αττικής με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (από το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027).

-Ιούνιος 2023 : Η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 ενημερώνει: Είναι υπό επικαιροποίηση η οριστική μελέτη του έργου από το ΥΠΕΝ με την συνδρομή Τεχνικού Συμβούλου Εκτιμώμενος Χρόνος Δημοπράτησης: Α’ τρίμηνο 2024.

– Ιούνιος 2024: Η 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 ενημερώνει: Ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη του έργου από το ΥΠΕΝ με τη συνδρομή τεχνικού συμβούλου (επικαιροποιήθηκε η χάραξη και η διατομή του έργου), υπό σύνταξη τα τεύχη Δημοπράτησης. Εκτιμώμενος Χρόνος Δημοπράτησης: Α΄ εξάμηνο 2025.

-Απρίλιος 2025: Δημήτριος Δρόσης (Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, σε εκδήλωση Δήμου Αθηναίων): « Στόχος στις αρχές του 2026 να γίνει η δημοπράτησή του» .

-Ιούνιος 2025: Η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 ενημερώνει: Επικαιροποιήθηκε η χάραξη & η διατομή του έργου, σε εξέλιξη η διαβούλευση με τους οικείους Δήμους . Εκτιμώμενος Χρόνος Δημοπράτησης: Β΄ Εξάμηνο 2025. Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Β’ εξάμηνο 2027.

-Φεβρουάριος 2026: Ο Περιφερειάρχης Αττικής Ν.Χαρδαλιάς ερωτηθείς για τον Βόρειο Ποδηλατικό Άξονα απαντά: «Εκτιμώ ότι θα δημοπρατηθεί μέσα στο 2026»