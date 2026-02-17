Η Καρδίτσα χαρακτηρίζεται ως η πόλη του ποδηλάτου, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και βραβεία. Η πόλη έχει ενσωματώσει το ποδήλατο στην καθημερινή της λειτουργία, εμπεδώνοντας έναν άλλο τρόπο ζωής. Το ποδήλατο και οι ποδηλατόδρομοι αποτελούν για την περιοχή αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας της και σημείο αναφοράς. Η Καρδίτσα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, το οποίο όμως παρουσιάζει σημαντικές ζημιές σε μεγάλα τμήματα, εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσαν ο Ιανός και ο Daniel, αλλά και εξαιτίας της φθοράς του χρόνου. Γι’αυτό και η δημοτική αρχή, αφού εξασφάλισε τις απαραίτητες πιστώσεις, προχωρά στη συντήρηση και ανακατασκευή τους. Πρόσφατα υπογράφηκε με τον ανάδοχο η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα παραδώσει στους κατοίκους ανακατασκευασμένους τους ποδηλατοδρόμους. Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,7 εκατ. ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ. Στο έργο, περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καρδίτσας και συγκεκριμένα, στο δίκτυο των αστικών ποδηλατοδρόμων, καθώς και στο δίκτυο των περιαστικών ποδηλατοδρόμων.

Σήμερα στον Δήμο Καρδίτσας το δομημένο δίκτυο των ποδηλατοδρόμων έχει μήκος 7.300 μ. στον αστικό ιστό και 10.500 μ. στον περιαστικό. Σε αριθμό ρεκόρ ανέρχονται τα ποδήλατα στην Καρδίτσα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της δημοτικής αρχής του Δήμου Καρδίτσας, καθώς αυτά ανέρχονται σε 30.000, όσα είναι και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούν όλες οι ηλικίες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε δηλώσεις στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος τονίζει: «Η Καρδίτσα ως πόλη του ποδηλάτου, φροντίζει να διατηρεί πάντα ένα καλοσυντηρημένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Παλαιότερα τόσο με τον Ιανό όσο και με τον Daniel, αλλά θα έλεγα και μέσα από τη φθορά του χρόνου, το δίκτυο αυτό υπέστη ζημιές. Στην κατεύθυνση αυτή εξασφαλίσαμε πιστώσεις 1,7 εκατ. ευρώ και με σχετική εργολαβία προβαίνουμε σε αποκαταστάσεις και συντηρήσεις. Θεωρώ ότι σύντομα οι συνδημότες μας, θα απολαμβάνουν και πάλι τις καθημερινές μετακινήσεις τους με το ποδήλατο, πάνω σε αποκαταστημένους ποδηλατοδρόμους. Επιπλέον θέλω να τονίσω ότι με συνεχείς επεκτάσεις δημιουργούμε και νέους ποδηλατοδρόμους. Εκτιμώ έτσι ότι βήμα-βήμα κάνουμε πράξη την δέσμευσή μας για μια πόλη που αξίζει να ζεις».