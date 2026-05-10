Ένα τροχαίο ατύχημα που θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Μαΐου στο χωριό Ιεροπηγή της Καστοριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο οδηγός ενός επιβατικού αυτοκινήτου, κινούμενος μέσα στον οικισμό, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε στην αυλή παρακείμενης κατοικίας.

Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε από το συμβάν. Ούτε ο οδηγός του Ι.Χ. ούτε κάποιος περαστικός που ενδεχομένως να βρισκόταν στο σημείο υπέστησαν κάποιον τραυματισμό.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για την καταγραφή του περιστατικού. Τα ακριβή αίτια της απώλειας ελέγχου του οχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.