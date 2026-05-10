Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της σορού ενός 54χρονου άνδρα στον ποταμό Λουδία, στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας με πυροβολισμό, ενώ για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο άτομα. Το κίνητρο της στυγερής δολοφονίας φαίνεται να συνδέεται με διαφορές σε υπόθεση ναρκωτικών, ενώ καθοριστική υπήρξε η μαρτυρία ενός πολίτη που αποκάλυψε το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν περιέλθει στις Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ. Οι τρεις άνδρες – το θύμα και οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 44 και 43 ετών – μετέβησαν σε σπίτι ενός Ρομά στην περιοχή των Κυμίνων, προκειμένου να παραλάβουν ναρκωτικές ουσίες που φέρεται να είχε κρύψει εκεί ο 54χρονος.

Ωστόσο, στο σημείο δεν βρέθηκαν οι ουσίες που περίμεναν. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ένας από τους δύο άνδρες άρπαξε το όπλο του τρίτου της παρέας και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, θεωρώντας πως τον είχε εξαπατήσει. Η δολοφονία φέρεται να έγινε εν ψυχρώ, προκαλώντας σοκ ακόμη και στους παρόντες.

Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν από την Αστυνομία και φέρονται να παραδέχθηκαν ότι πέταξαν τη σορό του θύματος στον ποταμό Λουδία. Πληροφορίες αναφέρουν, πως έδεσαν το πτώμα με τούβλα, ώστε να βυθιστεί. Στο σημείο του εγκλήματος οι Αρχές εντόπισαν έναν κάλυκα, στοιχείο που ενισχύει την εκδοχή της ανθρωποκτονίας.

Η μαρτυρία που αποκάλυψε το έγκλημα

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης είχε η μαρτυρία ενός πολίτη στην Αστυνομία, η οποία κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις των Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thestival.gr, γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα ένας πολίτης πλησίασε αστυνομικό και του ανέφερε, πως τα δύο του παιδιά ήταν αυτόπτες μάρτυρες της ανθρωποκτονίας του 54χρονου.

Ο ίδιος ενημέρωσε, ότι οι δράστες μετέφεραν τη σορό του άνδρα με αυτοκίνητο, δίνοντας μάλιστα και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Μετά τις καταθέσεις των τριών αυτών ατόμων στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψη των δύο υπόπτων.

Τις τελευταίες ώρες, στελέχη της ΕΜΑΚ συνεχίζουν τις έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της σορού, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.