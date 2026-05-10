Στο μικροσκόπιο των Αρχών της Νέας Ζηλανδίας βρίσκεται ποδοσφαιριστής της Εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου, έπειτα από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση που φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Όκλαντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New Zealand Herald, η υπόθεση αφορά διεθνή ποδοσφαιριστή της αφρικανικής χώρας, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, ενώ το περιστατικό φέρεται να συνέβη στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή της ομάδας μετά από αγώνα της FIFA Series.

Οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου από τις 27 Μαρτίου, λίγες ώρες μετά την ήττα του Πράσινου Ακρωτηρίου με 4-2 από τη Χιλή στο Eden Park.

Παράλληλα, στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως το άτομο που προχώρησε στην καταγγελία δυσκολεύεται να διαχειριστεί ψυχολογικά όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι διερευνάται καταγγελία που αναφέρθηκε στις 10 Απριλίου 2026 στο κέντρο του Όκλαντ. Δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε περαιτέρω αυτή τη στιγμή», ανέφεραν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, η FIFA δεν είχε αρχικά ενημερωθεί για την υπόθεση, ωστόσο αναμένεται πλέον να προχωρήσει και η ίδια σε σχετική διερεύνηση.