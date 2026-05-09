Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει αύριο, Κυριακή 10 Μαΐου, τα 95 χρόνια από την ίδρυσή της ως ανεξάρτητου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη αεροπορική επίδειξη ανοικτή στο κοινό στις 18:00, στην παραλία του Φλοίσβου, μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Η φετινή επέτειος σηματοδοτεί μια μακρά διαδρομή που ξεκίνησε το 1931 και συνεχίζεται έως σήμερα, με την Πολεμική Αεροπορία να παραμένει βασικός πυλώνας της εθνικής άμυνας και της ασφάλειας της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα πτήσεων με σύγχρονα αλλά και ιστορικά αεροσκάφη. Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη της διαχρονικής σημασίας και της εξέλιξης της Πολεμικής Αεροπορίας μέσα στα χρόνια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πτήσεις από όλους τους τύπους αεροσκαφών της, συνδέοντας το παρελθόν —με τη συμμετοχή του ιστορικού Spitfire και των θρυλικών Phantom— με το παρόν και το μέλλον, που εκπροσωπούν τα σύγχρονα μαχητικά F-16 και Rafale.

Στην αεροπορική επίδειξη θα συμμετάσχουν επίσης οι ομάδες επιδείξεων «Ζευς» και «Δαίδαλος», καθώς και οι διεθνούς φήμης Red Arrows, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στον ουρανό της Αττικής.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.