Σε μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία προχώρησε ο Λεβαδειακός, επισκεπτόμενος το σχολείο στο οποίο φοιτά ο γιος του ποδοσφαιριστή της ομάδας, Φαμπρίτσιο Πεντρόσο, χαρίζοντας όμορφες στιγμές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η παρουσία των ποδοσφαιριστών προκάλεσε ενθουσιασμό στα παιδιά, τα οποία είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους, να φωτογραφηθούν και να γνωρίσουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες.

Ξεχωριστή στιγμή της δράσης αποτέλεσε η συμμετοχή του μικρού γιου του Πεντρόσο, ο οποίος ανέλαβε απρόσμενα τον ρόλο του μεταφραστή, βοηθώντας στην επικοινωνία ανάμεσα στον πατέρα του, τους συμπαίκτες του και τους μαθητές, κερδίζοντας τα χαμόγελα όλων.