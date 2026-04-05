Οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν κόντρα στον Λεβαδειακό με τη νίκη να είναι μονόδρομος. Ωστόσο, έμειναν στο 1-1 στην πρεμιέρα των πλέι οφ και η υπόθεση «5η θέση» δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.

Σε ένα παιχνίδι όπου η διαιτησία επηρέασε την εξέλιξη, τόσο με το ακυρωθέν γκολ του Γκαρέ στο 8’, όσο και με τη φάση του 73’, όπου δεν αποβλήθηκε ο Κωστής με δεύτερη κίτρινη για πάτημα στον Γκαρέ.

Ο Λεβαδειακός… βολεύτηκε και πανηγύρισε σαν νίκη την ισοπαλία, απέχοντας πέντε αγωνιστικές από την εξασφάλιση της 5ης θέσης.

Ο Γκαρέ άνοιξε το σκορ στο 31’, όμως ο Βέρμπιτς ισοφάρισε στο 58’ για το τελικό 1-1. Από πλευράς ΑΡΗ, Πέρεθ, Καντεβέρε και Μπουσαΐντ σημάδεψαν τα δοκάρια, ενώ για τον Λεβαδειακό είχε προηγηθεί αντίστοιχη φάση με τον Μπάλτσι από το πρώτο ημίχρονο.

Το πρώτο μέρος τα είχε όλα… Τρία δοκάρια, μεγάλες φάσεις, ακυρωθέν γκολ και τον Άρη να πηγαίνει στο ημίχρονο με 0-1 μετά το γκολ του Γκαρέ στο 31ο λεπτό, από ωραία ενέργεια του Καντεβέρε.

Ο Αργεντινός σκόραρε και στο 8′ από εξίσου περίτεχνη προσπάθεια του Ζιμπαμπουανού, αλλά ο Παπαπέτρου το ακύρωσε λανθασμένα για φάουλ του Χόνγκλα στον Μπάλτσι στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Άρης είχε άλλα δύο δοκάρια με Πέρεθ (38′) και Καντεβέρε στις καθυστερήσεις, ενώ στο δοκάρι κατέληξε και η μεγαλύτερη ευκαιρία του Λεβαδειακού με τον Μπάλτσι στο 26′.

Ο Άρης έπαιξε πολύ καλά στο open play και από εκεί βρήκες φάσεις, περιορίζοντας παράλληλα μέσα από πρέσινγκ το παιχνίδι του Λεβαδειακού από τον άξονα, σημαδεύοντας τον Κωστή.

Το σκηνικό άλλαξε σημαντικά στο δεύτερο μέρος. Οι γηπεδούχοι προσαρμόστηκαν, επιλέγοντας να επιτεθούν κυρίως από τα άκρα, καθώς δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν από τον άξονα. Την ίδια ώρα, ο Άρης οπισθοχώρησε αισθητά, δίνοντας μέτρα στο γήπεδο, κάτι που τελικά κόστισε. Στο 58’, ο Τσάπρας μοίρασε την 10η του ασίστ στο πρωτάθλημα, ο Τεχέρο έχασε τον Βέρμπιτς και εκείνος με κοντινή προβολή έφερε το ματς στα ίσα (1-1).

Μάλιστα, έντεκα λεπτά αργότερα, ο Λεβαδειακός πλησίασε στην ανατροπή, όταν ο Λαγιούς βρέθηκε απέναντι από τον Αθανασιάδη, αλλά το τελείωμά του πέρασε παράλληλα με την εστία.

Ο Γρηγορίου ρίσκαρε, συγκροτώντας σταδιακά ένα πιο επιθετικό σχήμα. Απέσυρε τους Ράτσιτς και Χόνγκλα και πέρασε τους Γένσεν, Μπουσαΐντ και Μορόν, ψάχνοντας το γκολ της νίκης. Ενδιάμεσα υπήρξαν και έντονες διαμαρτυρίες για δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κωστή, μετά από πάτημα στον Γκαρέ, που δεν καταλογίστηκε από τον Παπαπέτρου στο 73ο λεπτό.

Στο 87’, ο Άρης απείλησε ξανά ουσιαστικά μετά από ώρα και άγγιξε το 1-2, όμως η προσπάθεια του Μπουσαΐντ σταμάτησε στο δοκάρι, το τρίτο της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη στο παιχνίδι.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (Τσιβελεκίδης), Bήχος – Κωστή (77′ Λαμαράνα), Τσοκάι – Μπάλτσι (66′ Λαγιούς), Παλάσιος, Βέρμπιτς (77′ Συμελίδης) – Όζμπολτ (87′ Οζέγκοβιτς)

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ – Χόνγκλα (83′ Μπουσαΐντ), Ράτσιτς (66′ Ράτσιτς) – Γιαννιώτας (66′ Δώνης), Πέρεθ, Γκαρέ (78′ Κουαμέ) – Καντεβέρε (83′ Μορόν)

