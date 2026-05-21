Με εμφατικό τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στα playouts της Stoiximan Super League ο Ατρόμητος, επικρατώντας 6-0 του Πανσερραϊκού στο Περιστέρι σε ένα παιχνίδι που είχε έντονο πρωταγωνιστή τον Στίβεν Τσούμπερ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Τσιγγάρας βρήκε με κάθετη πάσα τον Τσούμπερ και εκείνος πλάσαρε εύστοχα για το 1-0.

Ο Ελβετός επιθετικός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, σκοράροντας ξανά στο 20’ μετά από γύρισμα του Μίχορλ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ολοκλήρωσε το χατ τρικ εκμεταλλευόμενος λάθος της άμυνας και ασίστ του Φαν Βέερτ.

Ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να αντιδράσει, με τον Ατρόμητο να διατηρεί τον έλεγχο και να φτάνει και σε τέταρτο τέρμα πριν το ημίχρονο. Στο 40’, ο Τσούμπερ εκτέλεσε άψογα μετά από πάσα του Πνευμονίδη, γράφοντας το 4-0 και ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό προσωπικό καρέ.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε, με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να βελτιώσουν την εικόνα τους χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο Ατρόμητος, ωστόσο, βρήκε ακόμη δύο γκολ στο φινάλε: στο 79’ ο Τσιλούλης έκανε το 5-0 και δύο λεπτά αργότερα ο Πνευμονίδης διαμόρφωσε το τελικό 6-0, κλείνοντας ιδανικά μια επιβλητική εμφάνιση των Περιστεριωτών.

Σκόρερ: 3′, 19′, 22′, 40′ Τσούμπερ, 79′ Τσιλούλης, 81′ Πνευμονίδης

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Αθανασίου, Σταυρόπουλος, Κίνι, Ούρονεν (75′ Παπαδόπουλος), Μανσούρ, Τσιγγάρας, Μίχορλ (59′ Τσιλούλης), Φαν Βέερτ (59′ Καραμάνης), Πνευμονίδης, Μπάκου (59′ Τσαντίλας), Τσούμπερ (82′ Γιουμπιτάνα)

Πανσερραϊκός (Ζεράρντ Σαραγόσα): Σακαλίδης, Κασαραλίδης, Φέλτες, Χάβος (46′ Λύρατζης), Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Ομεονγκά, Ρουμιάντσεφ (46′ Ριέρα), Μπεν Σαλάμ (72′ Λιάσος), Μασκανάκης (46′ Τεϊσέιρα), Καρέλης (46′ Ίβαν)