Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, μετά την αναχώρησή του από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» με προορισμό την κορυφή του Μύτικα.

Μεγάλη κινητοποίηση

Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 18 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ να επιχειρούν στο δύσβατο και ιδιαίτερα απαιτητικό ορεινό πεδίο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές διασώστες, ενώ καθοριστικό ρόλο έχει η χρήση τριών drones, τα οποία «σαρώνουν» τις κορυφογραμμές και τις απότομες πλαγιές του Ολύμπου για τον εντοπισμό ίχνους του αγνοούμενου.

Το τελευταίο στίγμα του 25χρονου έχει καταγραφεί σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, σε περιοχή ιδιαίτερα εκτεθειμένη και με δύσκολη πρόσβαση. Εκεί φέρεται να τον είχαν δει για τελευταία φορά δύο αλλοδαποί ορειβάτες, οι οποίοι και ειδοποίησαν τις Αρχές, ενεργοποιώντας άμεσα την επιχείρηση εντοπισμού.

Ο τραυματισμός

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σημειώθηκε και τραυματισμός πυροσβέστη, όταν γλίστρησε σε απόκρημνο και ολισθηρό σημείο του εδάφους. Ο πυροσβέστης έχει τις αισθήσεις του και μεταφέρεται με ελικόπτερο που απογειώθηκε από τον Άραξο προς το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», όπου αναμένεται να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια προβλέπεται η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη και στην 113 Πτέρυγα Μάχης για περαιτέρω ιατρική φροντίδα, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω του ανάγλυφου και των καιρικών συνθηκών.

Αντίξοες συνθήκες

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συνεχίζονται υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, με τους διασώστες να αντιμετωπίζουν χαμηλές θερμοκρασίες, έντονη κλίση του εδάφους και περιορισμένη ορατότητα σε ορισμένα σημεία της διαδρομής προς τον Μύτικα.

Οι αρχές παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, ενώ η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι να υπάρξει νεότερη εικόνα για την τύχη του 25χρονου ορειβάτη.