Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης, για τη διερεύνηση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 21 Μαΐου 2026 και περί ώρα 12:43, στην Τ.Κ. Προχώματος, του Δήμου Χαλκηδόνος, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ημεδαπός, εκτελώντας θερμές εργασίες κοπής μετάλλου, έθεσε φωτιά σε ξηρά χόρτα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε όμορο οικοπεδικό χώρο, με ξηρά χόρτα και ελαιόδενδρα καίγοντας έκταση 500 τμ περίπου.

Η περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ύψους χιλίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1.031,23 €), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9/2024 Πυροσβεστική Διάταξη.

Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι κατά τόπους ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών που δύνανται να προκαλέσουν πυρκαγιές.

