Με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο Οζγκιούρ Οζέλ από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Τουρκία. Το δικαστήριο αποφάσισε την ακύρωση του συνεδρίου που τον ανέδειξε στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), με αποτέλεσμα την επιστροφή του τέως προέδρου Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Η απόφαση εκδόθηκε από το 36ο Πολιτικό Τμήμα του Εφετείου της Άγκυρας και αφορά το 38ο Τακτικό Συνέδριο του CHP, που πραγματοποιήθηκε το 2023. Το δικαστήριο έκρινε πως το συνέδριο αυτό είναι άκυρο, ακυρώνοντας παράλληλα όλες τις διαδικασίες που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, «ακυρώνεται το 38ο Τακτικό Συνέδριο του CHP που πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Νοεμβρίου 2023, καθώς και όλα τα τακτικά και έκτακτα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν μετά από αυτήν την ημερομηνία».

Επιστροφή Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία

Η δικαστική εξέλιξη οδηγεί σε πλήρη αναδιάταξη της κομματικής ηγεσίας. Εκτός καθηκόντων τίθενται ο πρόεδρος Οζγκιούρ Οζέλ, τα μέλη του Κεντρικού Εκτελεστικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου του Κόμματος και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, επανέρχονται στις θέσεις τους ο τέως πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και τα προηγούμενα διοικητικά όργανα που ίσχυαν πριν από το 38ο συνέδριο του CHP.

Έκτακτη συνεδρίαση του κόμματος

Μετά τη δικαστική απόφαση, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του CHP, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία.