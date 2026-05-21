Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές στα Χανιά, όταν εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη αποσύνθεση στην περιοχή του Τζιτζιφέ, στον Αποκόρωνα.

Όπως μεταδίδει το flashnews.gr, ο σκελετός βρέθηκε σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση των αρχών για την ανάσυρση της σορού. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή για τη συλλογή στοιχείων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή προκειμένου να εξετάσει το εύρημα. Η νεκροψία-νεκροτομή που θα ακολουθήσει, μετά τη μεταφορά της σορού, αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου και να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα.