Πτήση της Air France με προορισμό το Ντιτρόιτ των ΗΠΑ αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί τελικά στο Μόντρεαλ του Καναδά, όταν διαπιστώθηκε ότι επιβάτης από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχε επιβιβαστεί «εκ παραδρομής», εν μέσω νέων ταξιδιωτικών περιορισμών που σχετίζονται με τον ιό Έμπολα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), ο επιβάτης δεν έπρεπε να έχει επιβιβαστεί λόγω των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Έμπολα.

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Οι αρχές τόνισαν ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή εισόδου του ιού στις ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυστηροποίησης των μέτρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το CDC έχουν εφαρμόσει προσωρινούς περιορισμούς για ταξιδιώτες που έχουν βρεθεί τις τελευταίες 21 ημέρες σε χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν. Οι περιορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν ενισχυμένους ελέγχους στα αεροδρόμια και ειδικές διαδικασίες εισόδου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν καταγραφεί σχεδόν 600 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και τουλάχιστον 139 ύποπτοι θάνατοι, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο αριθμός πιθανότατα θα αυξηθεί. Έχουν επιβεβαιωθεί 51 κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ κρούσματα έχουν εντοπιστεί και στην Ουγκάντα.

Η επιδημία προκλήθηκε από το στέλεχος του ιού Έμπολα που ονομάζεται Μπουντιμπούγκιο.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό —η οποία αντιμετωπίζει επί του παρόντος τη 17η επιδημία Έμπολα— είναι πιο εξοικειωμένη με το στέλεχος Ζαΐρ.

Ο ιός Μπουντιμπούγκιο έχει προκαλέσει μόνο δύο επιδημίες στο παρελθόν – το 2007 και το 2012 – κατά τις οποίες σκότωσε περίπου το 30% των μολυσμένων ατόμων.

Ο Δρ Κάμπα εξήγησε τα συμπτώματα: «Υπάρχει έντονη αιμορραγία παντού, πολύ υψηλός πυρετός. Όμως, ο ιός Μπουντιμπούγκιο μπορεί να παρουσιάζει λιγότερα εμφανή σημάδια, γεγονός που καθυστερεί τη διάγνωση, καθώς οι άνθρωποι σκέφτονται: ‘Όχι, αυτό είναι απλώς ελονοσία’».

Αυτή η καθυστέρηση, σύμφωνα με τις αρχές, ενδέχεται να επέτρεψε στον ιό να εξαπλωθεί αθόρυβα.

Στο Μονγκουάλου, ορισμένοι θάνατοι αποδόθηκαν όχι στην ασθένεια, αλλά στη μαγεία, αναφέρει το BBC.

Η πεποίθηση αυτή έγινε γνωστή στην περιοχή ως «φαινόμενο του φέρετρου». Υπήρχε η ιδέα ότι όποιος άγγιζε το φέρετρο ενός νεκρού θα πέθαινε και ο ίδιος.