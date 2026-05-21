Νέα εστία του ιού Έμπολα εμφανίστηκε στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το αρχικό επίκεντρο της επιδημίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αντάρτες που ελέγχουν την περιοχή.

Πρόκειται για μια αγροτική περιοχή κοντά στην Μπουκάβου, πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου. Το περιστατικό επιβεβαιώνει την εξάπλωση του ιού, ο οποίος σύμφωνα με ειδικούς, εμφανίστηκε πριν από περίπου δύο μήνες στην επαρχία Ιτούρι, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα βορειότερα.

Η Συμμαχία του Ποταμού Κονγκό, η οποία περιλαμβάνει την ένοπλη ομάδα Μ23 πονευ υποστηρίζεται από τη Ρουάντα και ελέγχει μεγάλες εκτάσεις στα ανατολικά της ΛΔ Κονγκό, γνωστοποίησε ότι ένας 28χρονος ασθενής πέθανε και ενταφιάστηκε με ασφάλεια. Ο άνδρας καταγόταν από το Κισανγκάνι, στην επαρχία Τσόπο, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για πιθανά ταξίδια του.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την Κυριακή παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της νέας επιδημίας, που προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο κίνδυνος είναι «υψηλός» για την κεντρική Αφρική, αλλά «χαμηλός» σε παγκόσμιο επίπεδο.

The WHO has declared the ongoing Ebola outbreak in DR Congo and Uganda a Public Health Emergency of International Concern. https://t.co/FIMk4Zn2eO — UN News (@UN_News_Centre) May 17, 2026

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 139 θάνατοι και περίπου 600 ύποπτα κρούσματα στις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου, ενώ δύο κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί και στην Ουγκάντα.

Στο Νότιο Κίβου, ο επαρχιακός εκπρόσωπος Υγείας Κλοντ Μπαχιζίρ δήλωσε στο Reuters ότι εντοπίστηκαν δύο ύποπτα περιστατικά. Ένας εξ αυτών ήταν ο ασθενής που απεβίωσε, ενώ ο δεύτερος τελεί σε απομόνωση αναμένοντας εξετάσεις. Την περασμένη εβδομάδα είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα και στην Γκόμα, πρωτεύουσα του Βόρειου Κίβου, που επίσης τελεί υπό τον έλεγχο της Μ23.

Η ένοπλη ομάδα διαβεβαίωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους για τον περιορισμό της επιδημίας. Η κατάσταση περιπλέκεται από την παρουσία του ιού σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και την έντονη ένοπλη βία στην ανατολική ΛΔ Κονγκό.

Η προηγούμενη μεγάλη επιδημία στη χώρα (2018-2020), από το στέλεχος του Ζαΐρ, ήταν η δεύτερη φονικότερη στην ιστορία, με σχεδόν 2.300 νεκρούς. Τώρα, οι ομάδες πρώτης απόκρισης αναφέρουν έλλειψη βασικού εξοπλισμού, κάτι που αποδίδεται σε περικοπές ξένης βοήθειας.

Εν τω μεταξύ, Ινδία και Αφρικανική Ένωση ανέβαλαν τη σύνοδο κορυφής που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα στο Νέο Δελχί, λόγω της επιδημίας. Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η 4η σύνοδος Ινδίας-Αφρικής θα πραγματοποιηθεί αργότερα. Παράλληλα, το αεροδρόμιο του Νέου Δελχί εξέδωσε υγειονομική σύσταση για ταξιδιώτες από ΛΔ Κονγκό, Ουγκάντα και Νότιο Σουδάν.

Ο ιός Έμπολα προκαλεί αιμορραγικό πυρετό με υψηλή θνησιμότητα, αλλά οι ειδικοί θεωρούν μικρό τον κίνδυνο παγκόσμιας πανδημίας, καθώς είναι λιγότερο μεταδοτικός από την ιλαρά ή τον κορονοϊό.

Speaking to reporters, WHO’s @DrTedros declared that the deadly #Ebola crisis in the Democratic Republic of the Congo was a public health emergency of international concern, ‘not a pandemic emergency’.https://t.co/pmrdT3pYoR pic.twitter.com/yi5w5Mlq4A — UN News (@UN_News_Centre) May 20, 2026

Η τρέχουσα επιδημία είναι η 17η που καταγράφεται στη ΛΔ Κονγκό, μια τεράστια χώρα όπου οι ένοπλες συγκρούσεις μαστίζουν το ανατολικό τμήμα.