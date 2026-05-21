Με το στεγαστικό πρόβλημα να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις για τις χώρες της ευρωζώνης, το θέμα θα βρεθεί στο τραπέζι του άτυπου Eurogroup, το οποίο συνεδριάζει αύριο στη Λευκωσία. Οπως δήλωσε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, στο συνέδριο του Capital.gr, θα παρουσιαστούν τα μοντέλα που ακολούθησαν τρεις χώρες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τα μέτρα που έχουν λάβει η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία. Βασικοί άξονες πολιτικής που ακολούθησαν και οι τρεις χώρες είναι ο περιορισμός ή η αυξημένη φορολόγηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τα κίνητρα για μακροχρόνια ενοικίαση, η φορολόγηση των κενών κατοικιών και η ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας μέσω κρατικών προγραμμάτων.

«Η σύλληψη είναι να δούμε καλά παραδείγματα για το τι δούλεψε στην κάθε χώρα και θα μπορούσε να υιοθετηθεί. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από τις επιτυχίες αλλά και από τις αποτυχίες των άλλων», σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναγνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, καθώς υπάρχουν 794.000 κλειστές κατοικίες.

Αφού αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, όπως τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», τα προγράμματα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, καθώς και τα φορολογικά κίνητρα για το άνοιγμα κλειστών κατοικιών, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι «μπορούμε να δούμε πόσα ακόμα μέτρα μπορούμε να εφαρμόσουμε για να βοηθήσουμε σε ένα ζήτημα που έχει έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά».

Ειδικά για το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου τον χρόνο, το οποίο αφορά το 86% των ενοικιαστών, δήλωσε ότι «αυτό είναι ένα μέτρο που οι Ευρωπαίοι το βλέπουν πολύ θετικά», προσθέτοντας ότι για δημόσιους λειτουργούς (εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές) επιστρέφονται δύο ενοίκια τον χρόνο.

Ερωτηθείς αν στην επόμενη ΔΕΘ οι επιχειρήσεις θα αποτελέσουν προτεραιότητα, τόνισε ότι «πάντα οι επιχειρήσεις είναι προτεραιότητά μας. Μειώσαμε φόρους και εισφορές, κάναμε την ψηφιοποίηση του κράτους, η οποία έχει ως τελικό αποδέκτη τις επιχειρήσεις. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνουν και άλλα, είναι προφανές ότι πρέπει να αφαιρεθούν και άλλα βάρη και σας διαβεβαιώ ότι θα τα αφαιρέσουμε όσο μπορούμε, με βάση τον δημοσιονομικό χώρο που έχουμε στη διάθεσή μας και την προτεραιοποίηση που πρέπει να γίνει».

Ερχεται το ΜΙΔΑ

Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου ενεργοποιείται το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ.

Οπως εξήγησε, το νέο μητρώο θα συγκεντρώνει το σύνολο της ιδιοκτησιακής πληροφορίας γύρω από κάθε ακίνητο, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης εικόνας. «Στόχος είναι να πάρουμε όλη την πληροφορία γύρω από το ακίνητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ΜΙΔΑ θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για κάθε ακίνητο: είδος (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικό ακίνητο κ.λπ.), επιφάνεια, θέση, όροφος, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή ημιτελές, καθώς και αν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο. Θα καταγράφονται επίσης ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) θα ταυτίζεται με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι θα κληθούν για πρώτη φορά να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων τους.

Δηλαδή, αν τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους είναι: