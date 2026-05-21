Το Εφετείο του Παρισιού έκρινε ένοχες τις εταιρείες Air France και Airbus για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχετικά με την αεροπορική τραγωδία του 2009, όταν η πτήση AF447 από το Ρίο ντε Ζανέιρο προς το Παρίσι συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

Η απόφαση ανατρέπει την πρωτόδικη αθώωση των δύο εταιρειών τον Απρίλιο του 2023 και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις στη σύγχρονη ιστορία της γαλλικής αεροπορίας.

Το αεροσκάφος τύπου Airbus A330 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ την 1η Ιουνίου 2009, εν μέσω σφοδρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το αεροπλάνο έχασε τη στήριξή του κατά τη διάρκεια της πτήσης και κατέπεσε στη θάλασσα από ύψος περίπου 38.000 ποδιών, χωρίς να υπάρξουν επιζώντες.

Η επιχείρηση εντοπισμού υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το σημείο της συντριβής βρισκόταν σε απομακρυσμένη περιοχή, περισσότερο από 1.100 χιλιόμετρα από τις ακτές της Νότιας Αμερικής. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν έπειτα από μακρόχρονες έρευνες σε θαλάσσια έκταση περίπου 10.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ τα «μαύρα κουτιά» ανασύρθηκαν τελικά το 2011, μετά από πολύμηνες υποθαλάσσιες έρευνες.

Στην πτήση επέβαιναν 216 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος, κυρίως Γάλλοι, Βραζιλιάνοι και Γερμανοί υπήκοοι. Το δυστύχημα παραμένει μέχρι σήμερα το φονικότερο στην ιστορία της γαλλικής πολιτικής αεροπορίας.

Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, συγγενείς θυμάτων βρέθηκαν στο δικαστήριο ζητώντας δικαίωση ύστερα από πολυετή δικαστικό αγώνα. Το δικαστήριο επέβαλε στις δύο εταιρείες το ανώτατο προβλεπόμενο πρόστιμο, ύψους 225.000 ευρώ για καθεμία. Ωστόσο, αρκετές οικογένειες θυμάτων χαρακτήρισαν την ποινή συμβολική και δυσανάλογη με το μέγεθος της τραγωδίας.

Παρά το σχετικά περιορισμένο οικονομικό κόστος, η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική για τη δημόσια εικόνα των δύο εταιρειών. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι εισαγγελείς είχαν κατηγορήσει Air France και Airbus για «απαράδεκτη συμπεριφορά», υποστηρίζοντας ότι επιχείρησαν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους με αβάσιμα επιχειρήματα.

Τanto η Airbus όσο και η Air France είχαν αρνηθεί εξαρχής τις κατηγορίες και, σύμφωνα με νομικούς κύκλους στη Γαλλία, εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

Η τραγωδία της πτήσης AF447 εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της παγκόσμιας αεροπορίας, ενώ για πολλές οικογένειες θυμάτων ο κύκλος του πένθους έκλεισε χρόνια αργότερα, καθώς αρκετές σοροί ανακτήθηκαν μετά από μακρές και επίπονες έρευνες στον βυθό του Ατλαντικού.