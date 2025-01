Ένα δραματικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2025, όταν το αεροσκάφος Airbus A318 της Air France, με αριθμό νηολόγησης F-GUGR, δήλωσε έκτακτη ανάγκη εν πτήσει.

Η πτήση AF1448, που εκτελούσε τη διαδρομή από το Παρίσι προς τη Βαρκελώνη, βρισκόταν στον αέρα όταν η καμπίνα υπέστη αποσυμπίεση, προκαλώντας την αυτόματη ενεργοποίηση των μασκών οξυγόνου.

Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση του κανονικά, όταν στις 21:45 τοπική ώρα, οι επιβάτες και το πλήρωμα ήρθαν αντιμέτωποι με μια απροσδόκητη και επικίνδυνη κατάσταση.

Η αποσυμπίεση της καμπίνας οδήγησε στην απελευθέρωση των μασκών οξυγόνου, οι οποίες χρησιμεύουν στην παροχή αέρα σε περίπτωση πτώσης της πίεσης στην καμπίνα. Οι επιβάτες, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρέθηκαν ξαφνικά να φορούν τις μάσκες τους, προσπαθώντας να παραμείνουν ήρεμοι σε μια κατάσταση φόβου και ανησυχίας.

#BreakingNews: Emergency Landing for Air France A318 at CDG After Pressurization Loss

A dramatic video shows oxygen masks deploying onboard an Air France Airbus A318 due to a pressurization issue. The aircraft, registered F-GUGR, was operating flight AF1448 from Paris Charles de… pic.twitter.com/L9tTH71bK5

— Antony Ochieng,KE✈ (@Turbinetraveler) January 4, 2025