Συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από το αεροπορικό δυστύχημα στο Καζακστάν ανήμερα των Χριστουγέννων.

Αεροπλάνο Embraer 190 της εταιρείας Azerbaijan Airlines συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης κοντά στην πόλη Άχταου, τρία χιλιόμετρα από το τοπικό αεροδρόμιο, ενώ νωρίτερα είχε κάνει κυκλικές κινήσεις.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό 29 είναι οι επιζώντες.

Βίντεο από την ώρα της συντριβής του αεροσκάφους:

BREAKING: Passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan pic.twitter.com/M2DtYe6nZU

BREAKING: An Azerbaijan Airlines passenger jet with 67 people on board crashed in western Kazakhstan after veering from its scheduled route, 28 passengers survived, officials say

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 67 άτομα, 62 επιβάτες και πέντε μέλη του πληρώματος.

Με βάση όσα αναφέρει το καζακικό πρακτορείο ειδήσεων Kazinform, μεταξύ των επιβατών ήταν 37 πολίτες του Αζερμπαϊτζάν, εκ των οποίων 23 έχασαν τη ζωή τους και 14 επέζησαν.

Και οι τρεις υπήκοοι του Κιργιστάν επέζησαν. Υπήρχαν 16 Ρώσοι υπήκοοι, εκ των οποίων επτά έχασαν τη ζωή τους και εννέα επέζησαν. Και οι έξι υπήκοοι του Καζακστάν έχασαν τη ζωή τους.

Τα ονόματα των Καζάκων που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Αυτοί είναι οι:

Το αεροπλάνο της Azerbaijan Airlines που εκτελούσε την πτήση J2-8243 πέταξε εκατοντάδες μίλια μακριά από το προγραμματισμένο δρομολόγιό του από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν προς το Γκρόζνι, πρωτεύουσα της Τσετσενίας, στη Ρωσία για να συντριβεί στην απέναντι ακτή της Κασπίας Θάλασσας.

H ρωσική υπηρεσία παρακολούθησης της αεροπλοΐας Rosaviatsia δήλωσε στο Telegram ότι η πτήση άλλαξε πορεία εξαιτίας σύγκρουσης με σμήνος πουλιών και το αεροσκάφος επέλεξε να κατευθυνθεί στο αεροδρόμιο της Αχτάου.

Επίσης, η Azerbaijan Airlines ανέφερε αρχικά ότι το αεροπλάνο έπεσε σε ένα σμήνος πουλιών, ωστόσο στη συνέχεια απέσυρε αυτή την εκδοχή και αναφέρθηκε στην πυκνή ομίχλη που οδήγησε στην εκτροπή της πτήσης.

«Μια σύγκρουση με πουλιά συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την προσγείωση του αεροπλάνου στο πλησιέστερο διαθέσιμο σημείο», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Αμπουλάφια, αναλυτής της εταιρείας συμβούλων AeroDynamic Advisory.

«Μπορεί να χάσεις τον έλεγχο του αεροπλάνου, αλλά δεν πετάς υπερβολικά εκτός πορείας ως συνέπεια αυτού του γεγονότος», είπε χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο εισαγγελέας του Καζακστάν, Τιμούρ Σουλεϊμένοφ, υπεύθυνος για τις υποθέσεις που αφορούν μεταφορές, δήλωσε σε ενημέρωση στην πρωτεύουσα της χώρας, Αστάνα, ότι βρέθηκε το μαύρο κουτί του αεροπλάνου, το οποίο περιέχει δεδομένα της πτήσης που θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της αιτίας της συντριβής, μετέδωσε το Interfax.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλάμ Αλίεφ δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για εικασίες σχετικά με τους λόγους της συντριβής, αλλά σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες ανάγκασαν το αεροπλάνο να αλλάξει την προγραμματισμένη πορεία του.

«Οι πληροφορίες που μου δόθηκαν είναι ότι το αεροπλάνο άλλαξε πορεία μεταξύ Μπακού και Γκρόζνι λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο της Άχταου, όπου συνετρίβη κατά την προσγείωσή του», δήλωσε.

Η πόλη Άχταου βρίσκεται στην απέναντι όχθη της Κασπίας Θάλασσας από το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία.

Οι αρχές σε δύο ρωσικές περιοχές που γειτνιάζουν με την Τσετσενία, την Ινγκουσετία και τη Βόρεια Οσετία, ανέφεραν χτυπήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών το πρωί της Τετάρτης.

Αξιωματούχος του αεροδρομίου της Μαχατσκάλα στη Ρωσία, στη δυτική ακτή της Κασπίας, του αεροδρομίου που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου εξαφανίστηκε η πτήση από τα ραντάρ, δήλωσε στο Reuters ότι αυτό είχε κλείσει για αρκετές ώρες το πρωί της Τετάρτης και κανένα αεροπλάνο δεν προσγειώθηκε εκεί.

Μετά τη συντριβή του αεροπλάνου οι θεωρίες συνωμοσίας άνθισαν στα social media, όπως συμβαίνει μετά από κάθε τέτοιο δυστύχημα.

Τα περισσότερα ερωτήματα προκλήθηκαν από βίντεο που έδειχναν κομμάτι από την άτρακτο του αεροπλάνου να έχει τρύπες.

Οι ερευνητές θα κληθούν να απαντήσουν αν δέχθηκε αντιαεροπορικά πυρά.

Δείτε σχετικό βίντεο:

DEVELOPING: Plane which crashed in Kazakhstan suffered external damage, according to experts.

The pilots sent a distress call around the time Russian air defense was responding to a Ukrainian drone attack.

Kazakh deputy PM, asked whether the plane was shot down: «I dare not… pic.twitter.com/ZnJyJSmZES

— BNO News (@BNONews) December 25, 2024