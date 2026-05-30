Το Παρίσι ζει ιστορικές στιγμές μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία επικράτησε της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό στη Βουδαπέστη.

Από τις ώρες που προηγήθηκαν της αναμέτρησης, οι δρόμοι της γαλλικής πρωτεύουσας είχαν γεμίσει από φίλους των Παριζιάνων, οι οποίοι παρακολουθούσαν τον αγώνα σε γιγαντοοθόνες, καφέ και δημόσιους χώρους.

Μάλιστα, πριν ακόμη ολοκληρωθεί το παιχνίδι, είχαν καταγραφεί περιστατικά έντασης σε διάφορα σημεία της πόλης.

Με το τελευταίο σφύριγμα και την επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής κορυφής, οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν. Στο Παρκ ντε Πρενς επικράτησε αποθεωτικό κλίμα, με τις εξέδρες να είναι κατάμεστες από φιλάθλους που έζησαν τη βραδιά σαν να βρίσκονταν στην Puskas Arena.

Την ίδια στιγμή, δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις στα πέριξ του γηπέδου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τη Γαλλία, ομάδες οπαδών επιχείρησαν να δυσκολέψουν την πρόσβαση των δυνάμεων ασφαλείας, τοποθετώντας εκατοντάδες κοινόχρηστα ποδήλατα κατά μήκος των δρόμων και δημιουργώντας αυτοσχέδια εμπόδια.

Η εικόνα με τα ποδήλατα παραταγμένα στο οδόστρωμα έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις χρειάστηκε να απομακρύνουν τα εμπόδια προκειμένου να κινηθούν στην περιοχή και να αποκαταστήσουν την τάξη.