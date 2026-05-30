Σε θρίλερ με προεκτάσεις στη διεθνή διπλωματία εξελίσσεται η έρευνα για την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού F-15E Strike Eagle στο νοτιοδυτικό Ιράν τον περασμένο Απρίλιο.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του NBC News, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, το αεροσκάφος των ΗΠΑ χτυπήθηκε πιθανότατα από έναν φορητό πύραυλο ώμου (MANPADS) κινεζικής κατασκευής.

Το περιστατικό αποτελεί την πρώτη κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού από εχθρικά πυρά εδώ και δεκαετίες και είχε ως αποτέλεσμα μια άκρως επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης του διμελούς πληρώματος, το οποίο ευτυχώς εντοπίστηκε σώο.

Υποψίες για ευρύτερη στρατιωτική βοήθεια του Πεκίνου στην Τεχεράνη

Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν αν η Κίνα παρείχε στο Ιράν και άλλο εξελιγμένο εξοπλισμό κατά τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλης εμβέλειας (τύπου YLC-8B), το οποίο έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει ακόμη και αεροσκάφη με τεχνολογία stealth.

Επιπλέον, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγόρησε πρόσφατα το Πεκίνο ότι επέτρεψε στην Τεχεράνη να χρησιμοποιήσει κινεζικούς δορυφόρους για τη στόχευση αμερικανικών δυνάμεων, επιβάλλοντας μάλιστα κυρώσεις σε τρεις κινεζικές εταιρείες δορυφορικών δεδομένων.

Η διπλωματική ισορροπία και η «υπόσχεση» Σι στον Τραμπ

Η αποκάλυψη για τη χρήση κινεζικών όπλων έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδίωκε τη μεσολάβηση της Κίνας για τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε σε δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος τόνισε ότι ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, τον διαβεβαίωσε προσωπικά πως το Πεκίνο δεν στέλνει όπλα στο Ιράν, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι εμπιστεύεται αυτή την υπόσχεση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η κινεζική πρεσβεία απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για αβάσιμες συκοφαντίες και υπογραμμίζοντας ότι η Κίνα τηρεί αυστηρά τους διεθνείς κανόνες στις εξαγωγές στρατιωτικού υλικού.

Ιστορικό βάθος και η πραγματική επίδραση στο πεδίο

Ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι, παρά τις υποψίες, η βοήθεια της Κίνας προς το Ιράν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης δεν είχε καθοριστική επιχειρησιακή επίδραση στο μέτωπο.

Παραμένει ασαφές αν ο πύραυλος που έπληξε το F-15 παραδόθηκε πρόσφατα ή αν προέρχεται από παλαιότερα αποθέματα.

Ιστορικά, η Κίνα υπήρξε μεγάλος προμηθευτής όπλων του Ιράν τη δεκαετία του ’80 και του ’90, όμως μετά το εμπάργκο του ΟΗΕ το 2006, περιορίστηκε στην παροχή εξαρτημάτων διπλής χρήσης, ωθώντας την Τεχεράνη να αναπτύξει τη δική της εγχώρια αμυντική βιομηχανία.