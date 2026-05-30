Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε υπαναχώρηση μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση για το μεταναστευτικό. Σύμφωνα με τη New York Times, η αμερικανική κυβέρνηση ανακάλεσε την οδηγία της 22ας Μαΐου, η οποία προέβλεπε ότι οι υποψήφιοι για απόκτηση καθεστώτος «μονίμου κατοίκου» θα έπρεπε να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες στις χώρες καταγωγής τους.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αρμόδιο για θέματα μετανάστευσης, διευκρίνισε ότι η πολιτική αυτή δεν θα εφαρμοστεί τελικά σε όλους τους αιτούντες πράσινη κάρτα, αλλά θα εξετάζεται «κατά περίπτωση».

«Ήταν απλώς μια υπενθύμιση προς τους υπαλλήλους να χρησιμοποιήσουν τη διακριτική τους ευχέρεια» για να αποφασίζουν αν θα απαιτείται ή όχι από τους υποψηφίους να φύγουν από τις ΗΠΑ προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους από το εξωτερικό, ανέφερε το υπουργείο.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) είχε ανακοινώσει ότι «στο εξής, ένας αλλοδαπός που διαμένει προσωρινά στις ΗΠΑ και θέλει να αποκτήσει πράσινη κάρτα, πρέπει να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του για να υποβάλει το αίτημα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων». Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, Ζακ Κάλερ, εξήγησε πως οι κάτοχοι βίζας περιορισμένης διάρκειας, όπως φοιτητές, εποχικοί υπάλληλοι ή τουρίστες, παραμένουν προσωρινά στη χώρα και «η διαμονή τους δεν μπορεί να λειτουργεί ως πρώτο βήμα για την πράσινη κάρτα».

Αντιδράσεις και πολιτικές πιέσεις

Το μέτρο προκάλεσε έντονη αντίδραση από οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών και νομικές εταιρείες, που εξέφρασαν έκπληξη για τη σύγχυση που δημιούργησε στους υποψηφίους. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τσάι Γκαρσία χαρακτήρισε την πολιτική «παράλογη και βάναυση». Όπως σημείωσε, «θα υποχρεώσει χιλιάδες ΝΟΜΙΜΟΥΣ μετανάστες, όπως τους/τις συζύγους Αμερικανών πολιτών, να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, την οικογένεια και τη δουλειά τους για εβδομάδες ή και μήνες, για να λάβουν την πράσινη κάρτα εκτός των ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τη Washington Post, οι ΗΠΑ εκδίδουν περισσότερες από ένα εκατομμύριο πράσινες κάρτες κάθε χρόνο, με πάνω από τους μισούς αιτούντες να βρίσκονται ήδη στο αμερικανικό έδαφος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.