Τραγωδία στο Αφγανιστάν σημειώθηκε το Σάββατο, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε Αφγανούς πρόσφυγες, οι οποίοι επέστρεφαν από το Πακιστάν, ανετράπη σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους 10 παιδιά και πέντε γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους, ενώ 35 ακόμη τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα Καμπούλ με την πόλη Τζαλαλάμπαντ, στην επαρχία Νανγκαρχάρ, όπως δήλωσε ο Αμπντούλ Μαλίκ Νιαζάι, εκπρόσωπος του κυβερνήτη της γειτονικής επαρχίας Λαγκμάν.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της επαρχίας Νανγκαρχάρ για επείγουσα ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την τραγωδία, η οποία σημειώθηκε στο τέλος της μουσουλμανικής γιορτής Εϊντ αλ-Αντά, και απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Όπως αναφέρει το Euronews, τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στο Αφγανιστάν, εξαιτίας των κακοσυντηρημένων δρόμων μετά από δεκαετίες συγκρούσεων, της απερίσκεπτης οδήγησης και της ανεπαρκούς εφαρμογής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.