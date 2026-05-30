Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για τις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες αυξήθηκαν απότομα μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Οι αυξανόμενες τιμές των λιπασμάτων και των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης έχουν πιέσει τους αγρότες οι οποίοι έχουν φυτέψει καλαμπόκι και άλλες καλλιέργειες και αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις όπως είναι νέα ξηρασία στις πεδιάδες των ΗΠΑ. Ορισμένοι καλλιεργητές αντιμετωπίζουν τέταρτο συνεχόμενο έτος συρρίκνωσης των περιθωρίων κέρδους. Η Μέση Ανατολή είναι κορυφαίος κόμβος για την παραγωγή λιπασμάτων και μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου λιπασμάτων συνήθως περνάει από τα Στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα. Από το κλείσιμο των Στενών στα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές της ουρίας, ενός από τα κύρια λιπάσματα που παράγονται στην περιοχή του Κόλπου, αυξήθηκαν κατά 55%, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωργίας της Πολιτείας του Κεντάκι. Οι τιμές για λιπάσματα με βάση το άζωτο αυξήθηκαν κατά 33%.

Η αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης

Η Αlpha Bank και το Πολυτεχνείο Κρήτης προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία για την εκπόνηση ανεξάρτητης μελέτης για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού μέχρι το 2035, όπως ανακοίνωσε ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης στο συνέδριο Economist Impact «Investing in Change: How Crete is Being Transformed» στα Χανιά. Η μελέτη θα εξετάσει εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης, τις επιπτώσεις των μεγάλων έργων υποδομής, τις επενδυτικές ανάγκες και την ανθεκτικότητα της κρητικής οικονομίας. Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν δημόσια στην Κρήτη και θα είναι διαθέσιμα στην πολιτεία, την Αυτοδιοίκηση, θεσμικούς φορείς, επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σε ερώτημα για την ακαδημαϊκή ανεξαρτησία της μελέτης, ο Β. Ψάλτης σημείωσε: «Δεν επιδιώκουμε προκαθορισμένα συμπεράσματα· αν η έρευνα αναδείξει υπερσυγκέντρωση επενδύσεων, γεωγραφικές πιέσεις ή επιχειρηματικά μοντέλα που δεν είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα, τότε αυτά θα δημοσιοποιηθούν και θα ληφθούν υπόψη και στις δικές μας χρηματοδοτικές αποφάσεις».

Η ΕΤΕ στο Panathēnea Festival 2026

Δύο tech-innovation focused περίπτερα αφιερωμένα στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της παρουσίας της στο Panathēnea Festival 2026, προσφέροντας διαδραστικές εμπειρίες τόσο από τη σύγχρονη τραπεζική όσο και από τον κόσμο των startups και των επενδύσεων. Η Εθνική Τράπεζα, η πρώτη τράπεζα που στήριξε από τον πρώτο χρόνο τον θεσμό, επιβεβαίωσε ως Founding Partner τη διαρκή δέσμευσή της να στηρίζει την καινοτομία, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσα από δράσεις και εμπειρίες με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και το οικοσύστημα των startups. Το Panathēnea Festival αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις, έναν διεθνή θεσμό για το οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας, που προσελκύει στην Ελλάδα επενδυτές, επαγγελματίες και startups της νέας ψηφιακής οικονομίας από όλο τον κόσμο.

Στα πάνω της η οικοδομή

Ψήλωσε ακόμη περισσότερο η οικοδομική δραστηριότητα τον Φεβρουάριο του 2026, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να αποτυπώνουν αύξηση τόσο στις εκδοθείσες άδειες όσο και στο μέγεθος των νέων κατασκευών. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 2.258 οικοδομικές άδειες σε όλη τη χώρα, αριθμός αυξημένος κατά 5,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ωστόσο, η πραγματική δυναμική της αγοράς αποτυπώνεται στην επιφάνεια και τον όγκο των νέων οικοδομών, που αυξήθηκαν κατά 42,6% και 51,5% αντίστοιχα. Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε αύξηση 5,7% στις άδειες, 45,7% στην επιφάνεια και 54,3% στον όγκο των κατασκευών. Το πρώτο δίμηνο του έτους ο όγκος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας εκτινάχθηκε κατά 72% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ στην ιδιωτική οικοδομή η αύξηση άγγιξε το 73,9%, επιβεβαιώνοντας ότι ο κατασκευαστικός κλάδος διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, παρά τις προκλήσεις της αγοράς.

Η καταναλωτική πίστη

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, ώστε στη συνέχεια να γίνει νόμος του κράτους μέσα στον Ιούνιο. Το νομοσχέδιο, κατ’ εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θα προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές σε δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ, όπως καταναλωτικά δάνεια, κάρτες και επισκευαστικά δάνεια, με πλαφόν μεταξύ 30% και 50% στις συνολικές επιβαρύνσεις.