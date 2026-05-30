Επιχείρηση διάσωσης 23 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στα ανοιχτά του ακρωτηρίου Ταίναρου, σε θαλάσσια περιοχή περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σε λέμβο από σκάφος της Frontex, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το πλήρωμα της ευρωπαϊκής δύναμης προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή όλων των μεταναστών.

Οι 23 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, όπως προβλέπεται από τις αρμόδιες αρχές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης 4–5 μποφόρ. Παρά τις καιρικές συνθήκες, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά και χωρίς απώλειες, χάρη στον αποτελεσματικό συντονισμό των δυνάμεων που συμμετείχαν.