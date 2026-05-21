Ένα νέο, διευρυμένο «πλαίσιο συνεργασίας» με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα με τη Europol και τη Frontex, βρίσκεται στα σκαριά με στόχο τον δραστικό συντονισμό των αστυνομικών δυνάμεων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ανακοίνωση έγινε από τον νέο Γενικό Γραμματέα της Interpol, τον Βραζιλιάνο Valdecy Urquiza, κατά την έναρξη της 53ης Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Διάσκεψης του οργανισμού που πραγματοποιείται στο Τολέδο της Ισπανίας.

«Κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις μόνο του», τόνισε ο Urquiza, αναφερόμενος στην έξαρση του οργανωμένου εγκλήματος και των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών που στοχεύουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια.

Η συμφωνία-ορόσημο αναμένεται να επικυρωθεί επίσημα τον ερχόμενο Νοέμβριο, κατά τη Γενική Συνέλευση της Interpol στο Χονγκ Κονγκ.

Τα βασικά σημεία της νέας στρατηγικής:

Πρόγραμμα «Nexus»: Η Γαλλία και η Μολδαβία αποτελούν τις πρώτες χώρες που συμμετέχουν πιλοτικά στην άμεση ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών για τη φύλαξη των συνόρων.

Ψηφιακό οπλοστάσιο: Η Interpol διαθέτει ήδη 19 βάσεις δεδομένων με περισσότερες από 170 εκατομμύρια καταχωρίσεις εγκληματιών, προσβάσιμες σε 25 εκατομμύρια αστυνομικούς παγκοσμίως.

Προστασία ανηλίκων: Μέσω της εξειδικευμένης βάσης δεδομένων ICSE, έχει ήδη επιτευχθεί η ταυτοποίηση πάνω από 40.000 παιδιών-θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.

Η διήμερη διάσκεψη στην Ισπανία, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από περίπου 50 χώρες, θα επικεντρωθεί στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, της ψηφιακής απάτης, της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ναρκωτικών.