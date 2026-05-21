Την παραμονή της στο γήπεδο της Λεωφόρου και για τη νέα σεζόν επιβεβαίωσε η ΠΑΕ Κηφισιά, με τον σύλλογο να ανακοινώνει την εξέλιξη με ξεχωριστό τρόπο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.

Η ενημέρωση προς τους φιλάθλους έγινε μέσω των μεγαφώνων του γηπέδου, με την ΠΑΕ να αξιοποιεί τη στιγμή για να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη και την παρουσία του σε μία απαιτητική αλλά ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την ομάδα.

Παράλληλα, οι άνθρωποι της Κηφισιάς αναφέρθηκαν στην πορεία του συλλόγου μέσα στη σεζόν, υπογραμμίζοντας την επίτευξη του βασικού στόχου, που δεν ήταν άλλος από την εξασφάλιση της παραμονής στη Stoiximan Super League.

Αναλυτικά όσα ακούστηκαν από τα μεγάφωνα του «Απόστολος Νικολαΐδης»

«Η ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά όλους εσάς, τους φίλους της ομάδας, που ήταν κοντά μας όλη τη διάρκεια της σεζόν, σε μία ιστορική χρονιά για τον σύλλογο.

Η Κηφισιά κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία, καταγράφοντας ακόμη μια μεγάλη επιτυχία. Όλη τη σεζόν πετύχαμε μαζί σπουδαία πράγματα, πανηγυρίσαμε μεγάλες νίκες και δείξαμε σε όλη την Ελλάδα ποια είναι η Κηφισιά.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα και σας περιμένουμε ξανά την επόμενη σεζόν για να ζήσουμε ακόμη πιο μεγάλες στιγμές σε αυτό το ιστορικό γήπεδο»!