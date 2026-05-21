Σφοδρές πλημμύρες έπληξαν αργά το βράδυ της Τετάρτης (20/5) τη Νέα Υόρκη, έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία.

😳 NYC: A woman was swept away by heavy rain while trying to exit a city bus. pic.twitter.com/jwscR6dbk8 — Breaking911 (@Breaking911) May 21, 2026

Όπως αναφέρει η New York Post, αρκετοί οδηγοί αναγκάστηκαν να ανέβουν στις οροφές των αυτοκινήτων τους για να προστατευθούν από τα ορμητικά νερά. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, καθώς πολλά σημεία του οδικού δικτύου είχαν πλημμυρίσει.

Water rushed down the stairs at a subway station in Brooklyn’s Grand Army Plaza during Wednesday’s storm. More: https://t.co/Hz4oepP34t pic.twitter.com/7LBujyI3iv — Eyewitness News (@ABC7NY) May 21, 2026

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που μια επιβάτης επιχειρεί να κατέβει από λεωφορείο, αλλά παρασύρεται από τα ισχυρά ρεύματα. Ένας πολίτης προσπαθεί να τη βοηθήσει, ωστόσο δεν προλαβαίνει να την τραβήξει.

Ακραία φαινόμενα στο Κουίνς

Η περιοχή του Κουίνς δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα, με τις εικόνες να θυμίζουν σκηνές φυσικής καταστροφής. Πολλά δρομολόγια του μετρό διακόπηκαν, καθώς νερά κατέβαιναν ορμητικά στις σκάλες των σταθμών. Δρόμοι έκλεισαν, εγκλωβίζοντας οδηγούς και κατοίκους που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

New York City is currently in a flood 😭 🎥: @whatisny pic.twitter.com/NidiSVLqAN — Complex (@Complex) May 21, 2026

Σε άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, δύο άτομα φαίνονται να στέκονται πάνω σε παγκάκι σε στάση λεωφορείου, προσπαθώντας να αποφύγουν τα νερά που είχαν φτάσει σε επικίνδυνο ύψος. Άλλοι κάτοικοι προσπαθούσαν με σκούπες να κατευθύνουν τα νερά προς τους υπονόμους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ζημιές και αποκλεισμοί δρόμων

Η καταιγίδα προκάλεσε και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Δέντρα ξεριζώθηκαν, πέφτοντας πάνω σε σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έκλεισαν δρόμοι εξαιτίας των κορμών που κατέληξαν στη μέση του οδοστρώματος.

🇺🇸 Scenes from New York City, with roads literally turning into rivers and the infrastructure not ready for it. It flooded in 2021 after Hurricane Ida. It flooded in 2023. It flooded tonight. Source: @Arab_Storms, @WhitakerTA_ https://t.co/Y0IUjHR81V pic.twitter.com/1jb3okTe4j — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2026

«Ήταν μία από τις χειρότερες πλημμύρες που έχω δει», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας την ένταση του φαινομένου. Οι αστυνομικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να αποκλείσουν υπόγεια διάβαση κοντά στην 78η Οδό, όταν δύο οχήματα παγιδεύτηκαν στα νερά.

«Ήταν βίαιο και πολύ, πολύ γρήγορο», ανέφερε η Christina Moloon στο CBS, τονίζοντας τη σφοδρότητα της πλημμύρας που έπληξε τη Νέα Υόρκη.