Σοκαρισμένη παραμένει η Ρόδος μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μοιραία BMW που οδηγούσε 44χρονος συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το όχημά τους, προκαλώντας ανείπωτη θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα (20/5) τις δύο γυναίκες, συνοδεύοντάς τες στην τελευταία τους κατοικία. Την ίδια ώρα, τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο παραμένουν αναπάντητα.

Ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας (20/5) ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία του για το δυστύχημα που συγκλόνισε το νησί, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα τις πρώτες πέντε ημέρες κάθε μήνα, καταβολή εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ και απαγόρευση χρήσης οχημάτων οποιουδήποτε είδους.

Ο ίδιος και η σύντροφός του, που επέβαινε επίσης στην BMW, παραδέχθηκαν ότι το όχημά τους κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Υποστήριξαν ωστόσο πως το δυστύχημα προκλήθηκε, όταν το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε το κόκκινο φανάρι σε στροφή, με αποτέλεσμα ο 44χρονος να μην προλάβει να φρενάρει.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, ο φωτεινός σηματοδότης για τον οποίο έκανε λόγο ο 44χρονος, φέρεται – βάσει μαρτυριών – να ήταν χαλασμένος. Έρευνα της εκπομπής Live News αποκάλυψε, ότι ο συγκεκριμένος σηματοδότης δεν λειτουργούσε από το 2022, ωστόσο είχε αποκατασταθεί πλήρως το 2025. Παραμένει επομένως αδιευκρίνιστο, αν υπήρξε παραβίαση του κόκκινου από την 57χρονη ή αν τη στιγμή του δυστυχήματος δεν υπήρχε λειτουργική φωτεινή σήμανση.

Νέα βίντεο ντοκουμέντα για τη σύγκρουση

Τα βίντεο ντοκουμέντα που παρουσίασε η εκπομπή του MEGA καταγράφουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, με τις εικόνες και τους ήχους να προκαλούν σοκ. Καθημερινά προστίθενται νέες μαρτυρίες αυτοπτών που επιχειρούν να ρίξουν φως στη μοιραία στιγμή.

Σύμφωνα με νέο βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος, το όχημα της 57χρονης φαίνεται να κάνει όπισθεν λίγο πριν τη σύγκρουση, πιθανότατα για να εξασφαλίσει καλύτερη ορατότητα στο σημείο.