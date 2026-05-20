Καραμπόλα σημειώθηκε στην Λεωφόρο Κηφισού το απόγευμα της Τετάρτης (20 Μαΐου 2026), προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία στο ύψος της Λυκόβρυσης.

Το τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν επτά οχήματα, συνέβη λίγο μετά τις 17:30 στην κάθοδο του Κηφισού, κοντά στην έξοδο για Λυκόβρυση. Η έντονη κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων.

Στο σημείο επικρατούν μεγάλες καθυστερήσεις, με τη διέλευση των οχημάτων να γίνεται με δυσκολία. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα ξεκινά από το ύψος του μοναστηριού Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και εκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, επηρεάζοντας μεγάλο τμήμα του οδικού άξονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.