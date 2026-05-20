Η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου διεξάγεται με σημαντικές καθυστερήσεις στους βασικούς δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού, από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Αιγάλεω, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως προς Νέα Ιωνία και τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στην κάθοδο από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι και το κέντρο της Αθήνας. Επιβαρυμένη είναι επίσης η λεωφόρος Μεσογείων, κυρίως κοντά στην Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού.

Δύσκολη είναι η κυκλοφορία και στην Κατεχάκη, ειδικά στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Καρέα, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα.

Προβλήματα υπάρχουν και στην παραλιακή λεωφόρο, κυρίως από το Παλαιό Φάληρο προς τον Πειραιά, καθώς και γύρω από το λιμάνι, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, αλλά και από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας, Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/hZsQ3QFyS4 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 20, 2026

Κάντε κλικ για να δείτε την ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ.