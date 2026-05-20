Σεισμική δόνηση 3,4 Ρίχτερ στην Ύδρα
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ύδρα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 14,8 χιλιομέτρων και το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα ΒΒΔ της Ύδρας. Η σεισμική δραστηριότητα έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.
Καιρός: Τοπικές βροχές και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Άνεμοι έως 7 μποφόρ στα πελάγη
Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά […]
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Μαΐου
Σήμερα Τετάρτη, 20 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού, Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Θαλλελαίος, Θαλής, Λυδία, Λήδα, Λύδα*. Αγία Λυδία η Φιλιππησία Η Λυδία καταγόταν από τα Θυάτειρα της Μικράς Ασίας και ασκούσε το επάγγελμα της πωλήτριας πορφύρας στους Φιλίππους της Μακεδονίας. Η καρδιά της Λυδίας ήταν πάντα ανήσυχη. […]
Η Βουλή φωταγωγήθηκε για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (pics)
Φωταγωγήθηκε απόψε η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και ένδειξη πένθους για τα θύματα της Γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923. Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των 475 πρωτοβάθμιων […]