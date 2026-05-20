Με το γνώριμο αιχμηρό του χιούμορ, ο Αρκάς επιστρέφει με ένα σκίτσο που αποτυπώνει με απλό αλλά καυστικό τρόπο την οικονομική πίεση που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες.

Στο σκίτσο, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρίσκεται στο ταμείο κρατώντας λίγα χρήματα στο χέρι. Ο ταμίας τη ρωτά: «Μόνο αυτό έχεις, γιαγιά;»

Και εκείνη απαντά αφοπλιστικά: «Ναι, παιδάκι μου!»

Η απάντηση που ακολουθεί είναι εκείνη που δίνει το σατιρικό «χτύπημα» του Αρκά: «Τότε τράβα σε άλλο ταμείο, γιατί εγώ θα κάνω ώρες!»

Το σκίτσο σχολιάζει με δηκτικό τρόπο την ακρίβεια και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν κυρίως οι ηλικιωμένοι απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Το γεμάτο καρότσι του πελάτη, σε αντίθεση με τα λιγοστά χρήματα της γιαγιάς, λειτουργεί ως συμβολισμός της κοινωνικής ανισότητας αλλά και της πίεσης που δημιουργεί η καθημερινότητα στα σούπερ μάρκετ.

Η δύναμη του σκίτσου βρίσκεται επίσης στην ανατροπή: αντί ο πελάτης να παραχωρήσει τη σειρά του στη γιαγιά που κρατά μόνο ένα προϊόν, της ζητά να πάει σε άλλο ταμείο. Ο Αρκάς σατιρίζει όχι μόνο την ακρίβεια, αλλά και τη σταδιακή απώλεια ενσυναίσθησης στην καθημερινότητα.