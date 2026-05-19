Με ένα ακόμη αιχμηρό σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει τη σχέση πολιτικής και κοινωνίας, βάζοντας στο στόχαστρο τον λαϊκισμό και τη διαχρονική υποτίμηση των πολιτών από το πολιτικό σύστημα. Στο νέο του σκίτσο, που δημοσιεύτηκε στη σειρά «Καλημέρα», ένας χαρακτηριστικός σοφός γέροντας εμφανίζεται να δηλώνει: «Κανένας πολιτικός δεν έχασε υποτιμώντας τη νοημοσύνη του κόσμου!».

Η φράση, λιτή αλλά δηκτική, αποτυπώνει μια διαχρονική πολιτική πραγματικότητα: ότι συχνά ο δημόσιος λόγος βασίζεται περισσότερο στο συναίσθημα, στις εύκολες υποσχέσεις και στην επικοινωνιακή διαχείριση παρά στην ουσιαστική επιχειρηματολογία.

Το μήνυμα πίσω από το σκίτσο

Ο Αρκάς χρησιμοποιεί για ακόμη μία φορά το χιούμορ και την ειρωνεία για να αγγίξει ένα βαθύτερο κοινωνικό ζήτημα. Το σχόλιο δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αλλά λειτουργεί ως γενική παρατήρηση για τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική εξουσία αντιμετωπίζει πολλές φορές το εκλογικό σώμα.

Η ατάκα παραπέμπει στην άποψη ότι οι πολιτικοί συχνά επιλέγουν απλοϊκά αφηγήματα, γνωρίζοντας πως αυτά έχουν μεγαλύτερη απήχηση από τις σύνθετες αλήθειες ή τις δύσκολες αποφάσεις.