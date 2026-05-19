Δικαστήριο του Ισημερινού ενέκρινε χθες Δευτέρα την έκδοση στις ΗΠΑ φερόμενου ως υπεύθυνου για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και των συμμαχιών του καρτέλ «Λος Τσονέρος», ο αρχηγός του οποίου είναι ήδη φυλακισμένος στη Νέα Υόρκη.

Ο Σέλσο Μορέιρα, γνωστός με το ψευδώνυμο «Πατούτσο» (σ.σ. «Κοντός»), καταζητείται από τις αρχές των ΗΠΑ για «διεθνή διακίνηση ναρκωτικών σε μεγάλη κλίμακα» και «σύσταση και συμμορία», ανέφερε το δικαστήριο στην ετυμηγορία του.

Πρόσθεσε ότι ο κ. Μορέιρα «συναίνεσε ρητώς στην έκδοσή του».

Ο «Πατούτσο» θεωρείτο ο «αόρατος αρχηγός» της συμμορίας Λος Τσονέρος, φέρεται να «κινούσε νήματα κλειδιά στις τάξεις της εγκληματικής δομής» και να έλεγχε «τις επιχειρήσεις και τις συμμαχίες» της, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Ισημερινού, που είχε ανακοινώσει τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2025.

Έναν χρόνο νωρίτερα, ο «Πατούτσο» είχε συλληφθεί εν μέσω γιορτής, αλλά η δικαιοσύνη είχε αποφασίσει να αφεθεί ελεύθερος.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της συμμορίας, ο Αδόλφο Μασίας, ή «Φίτο», ήταν ο πρώτος υπήκοος Ισημερινού που εκδόθηκε στις ΗΠΑ έπειτα από δημοψήφισμα που προώθησε ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα για να αλλάξει η νομοθεσία, στο πλαίσιο του «πολέμου» τον οποίο διεξάγει κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Τον Απρίλιο, η δικαιοσύνη του Ισημερινού ενέκρινε επίσης την έκδοση του Νταρίο Πενιαφιέλ, γνωστού με το ψευδώνυμο «Τόπο» (σ.σ. «Τυφλοπόντικας»), υπαρχηγού του «Φίτο», που κατηγορείται ότι συντόνιζε την παράνομη εξόρυξη χρυσού στο τμήμα του δάσους του Αμαζονίου που βρίσκεται στη χώρα.