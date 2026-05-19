Για το σημαντικό σταυροδρόμι ενώπιον του οποίου δείχνουν να βρίσκονται πλέον και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μίλησε χθες στο ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών ο Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος τοποθετήθηκε συνολικά για το πώς σχεδιάζει να χειριστεί η Αθήνα μια πιθανή κρίση με την Άγκυρα σε περίπτωση που αναβαθμιστεί έτι περαιτέρω η ένταση στις διμερείς σχέσεις έπειτα από τη φημολογούμενη κατάθεση του τουρκικού νομοσχεδίου που λέγεται πως θα μετατρέψει σε νόμο της Τουρκίας το ανυπόστατο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας.

Ξεκαθαρίζοντας εξαρχής, στο πλαίσιο συζήτησης με τον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά, πως ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές, καθώς, όπως είπε, δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας για το συγκεκριμένο θέμα, παρά μόνο δημοσιεύματα, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε κάτι που έχει δηλώσει πολλάκις στο παρελθόν, πως δηλαδή όσο δεν λύνεται η υποκείμενη αιτία που παράγει τις κρίσεις που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, δεν προβλέπεται να υπάρχει βιώσιμη ειρήνη στη γειτονιά μας.

Και παρά το ότι ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε πως δεν έχει την προσδοκία να αλλάξει η Τουρκία τις βασικές της θέσεις – όπως είναι η θεωρία της Γαλάζιας Πατρίδας – που ανατρέχουν στη δεκαετία του ’90, εντούτοις αναγνώρισε πως αναλόγως του περιεχομένου του νομοσχεδίου είναι πιθανόν να οδηγηθούμε σε αναβάθμιση της έντασης, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, πως δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης.

«Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μία μονομερή ενέργεια, η οποία δεν θα έχει κανένα έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο, αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας επιβάλλει μόνον σε κράτη, τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα έρεισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά ταύτα, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Τώρα, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, έχει πάντοτε έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ερωτηθείς, δε, για το κατά πόσο η χώρα μας έχει επί του παρόντος τη δυνατότητα να προλάβει το νομοσχέδιο – για το οποίο τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως αναμένεται από τα τέλη Μαϊου – ο Γιώργος Γεραπετρίτης σκιαγράφησε την πραγματική εικόνα της κατάστασης.

«Η ιδιαιτερότητα της μονομέρειας είναι ότι δεν ελέγχεται από άλλον, ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο, επειδή προκύπτει από τον έναν. Εγώ θα σας πω βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα fora, έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις. Νομίζω κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει χτίσει ισχυρές συμμαχίες, οι οποίες έχουν λόγο και νομίζω μπορούν να επιβάλλουν δεδομένα. Όπως επίσης έχει και η Ελλάδα έναν πάρα πολύ ισχυρό λόγο σε διεθνείς οργανισμούς. Εξάλλου, για να πούμε και αυτό, η όποια αντίδραση της Τουρκίας έρχεται ακριβώς σε απάντηση δικών μας ενεργειών».

Όπως ο ίδιος επεσήμανε έπειτα από αναφορές στη συμμαχία της χώρας με το Ισραήλ, με τις ΗΠΑ, με τις χώρες του Κόλπου και με την Ινδία, το αποτύπωμα της Ελλάδας σήμερα είναι μεγαλύτερο από ποτέ.

«Εάν η Τουρκία θεωρήσει ότι είναι η στιγμή να επαναφέρει στο τραπέζι θέσεις, τις οποίες είχε εκφράσει στο παρελθόν ή ακόμη-ακόμη να φέρει και καινούριες θέσεις, εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί, και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση, το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύος αλλά ένδειξη αδυναμίας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επιπλέον, αναφέρθηκε στην υπαρκτή «πολύ μεγάλη αναβάθμιση σε ό,τι αφορά τον επιθετικό λόγο εκ μέρους των τουρκικών ΜΜΕ», τονίζοντας πως εκλαμβάνουν λανθασμένα κάθε ενέργεια από την ελληνική πλευρά «ως στοχεύουσα στο να υποβαθμίσει τη θέση της Τουρκίας ή να στραφεί εναντίον της», το οποίο, όπως ο ίδιος σημείωσε, «δημιουργεί μια πρόσθετη πίεση».

«Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι της συζήτησης, να υπάρξει συνυποσχετικό και να υπάρξει απόφαση του διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Αυτό θα λύσει τις διαφορές μας. Έως τότε, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πράττουμε είναι με υπευθυνότητα και σύνεση να στεκόμαστε απέναντι στα βάρη, τα οποία κατά μείζονα λόγο έχουμε κληρονομήσει», σημείωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Στο υποθετικό ερώτημα σχετικά με το ποιο θα ήταν το πρώτο τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα σε περίπτωση επεισοδίου με την Τουρκία, με τον δημοσιογράφο να θέτει ως πιθανές απαντήσεις την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τον Εμανουέλ Μακρόν ή τον Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εξωτερικών «έδειξε» εντός των τειχών.

«Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, διότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχτούν μόνες τους, χωρίς καμία έξωθεν βοήθεια».

Σε συμπληρωματική ερώτηση για το ποιο θα ήταν το πρώτο τηλεφώνημα εκτός, ο ίδιος απάντησε πως «θα είναι εκεί που πρέπει».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα, το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Αυτού του τύπου ο διαχρονικός ετεροπροσδιορισμός της χώρας, αυτή η λατρεία της συμμαχίας δεν είναι κάτι το οποίο εγώ το ενστερνίζομαι απολύτως. Βεβαίως και πρέπει να χτίζουμε τις διεθνείς μας συμμαχίες. Είναι δομικό χαρακτηριστικό ενός πολυπολικού κόσμου. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν μπορεί να σου δημιουργεί έναν εφησυχασμό. Η μόνη δυνατότητα, την οποία πρέπει να αναπτύσσεις δομικά, είναι η δυνατότητα να έχεις εσύ την άμυνα στα χέρια σου και αυτό νομίζω το έχουμε εξασφαλίσει».