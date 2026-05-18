Oι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια «μεγάλη συστημική κρίση». Προανήγγειλε δε, την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού μέσα στο σκηνικό των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή: «Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αν παραταθεί οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εκτιμώ ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο θα δούμε μία έκρηξη της διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να επισκεφτούν τη χώρα. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μία συστημική κρίση».

Συνομιλώντας με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, ο κ. Μητσοτάκης όρισε το τρίπτυχο της προσαρμοστικότητας, της ταχύτητας αντίδρασης και του συντονισμού ως κλειδί στις σχέσεις της κυβέρνησης με τον κόσμο του τουρισμού και ανέδειξε τα επόμενα μεγάλα στοιχήματα, μέσα από μία μακροχρόνια στρατηγική.

«Μέρος του σχεδιασμού πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του ειδικού για τον χωροταξικού για τον τουρισμό. Είμαστε ανοιχτοί να συνεχίσουμε τη διαβούλευση… και να λάβουμε υπόψιν μας προτάσεις. Υπάρχουν προορισμοί που πρέπει να πατήσουμε φρένο και άλλοι προορισμοί που πρέπει να πατήσουμε γκάζι γιατί είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει πολλές περιοχές που είναι αναξιοποίητες τουριστικά. Η κυβέρνηση θα στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από τον κοινωνικό τουρισμό. Το τέλος ανθεκτικότητας να μπορεί να επιστρέφει πίσω σε συγκεκριμένους προορισμός που έχουν ανάγκη από περισσότερες επενδύσεις» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός έστειλε και μήνυμα στις επιχειρήσεις του τουρισμού για τους εργαζόμενους: «Επιμένω στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ξέρουμε ότι το καλοκαίρι μπορεί να υπάρχουν αναταράξεις και είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τους εργαζόμενους και ειδικά τα νέα παιδιά με το σεβασμό που τους αρμόζει. Εάν θέλουμε να είμαστε και οι φιλοδοξία μας να είναι το χρυσό μετάλλιο και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μην είμαστε φιλόδοξοι πρέπει να παρέχουμε την καλύτερη τουριστική εκπαίδευση στον κόσμο και αυτό απαιτητή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα».

Αναφερόμενος στη συνολική πορεία της χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα σήμερα μειώνει το χρέος της με τον ταχύτερο ρυθμό. «Όταν είμαστε γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής σε μία κρίσιμη συγκυρία όλα αυτά αναβαθμίσουν την εικόνα της χώρας και δίνουν μία αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μία σοβαρή χώρα» προσέθεσε.

«Η Ελλάδα πατάει γερά στα πόδια της, είναι ανθεκτική και έχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.