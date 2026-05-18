Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα έχει ήδη κινητοποιηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές, ζητώντας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που επιβαίνουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Παράλληλα, το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ. Η Πρεσβεία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή σε περίπτωση που χρειαστεί.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα

Με αφορμή την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud, συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών

Ο στολίσκος αλληλεγγύης, που αποτελείται από 54 σκάφη, μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς την αποκλεισμένη Γάζα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το ισραηλινό ρεσάλτο έλαβε χώρα στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου.

Χάθηκε επαφή με τα πλοία Intifada και Birzeit του ελληνικού στόλου

Στην ανακοίνωση ότι έχει χαθεί επαφή με τα πλοίο Intifada (Last Dream) και Birzeit (La Cirena) της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla εδώ και 4 ώρες, τα οποία, όπως τονίζουν, μάλλον έχουν δεχτεί επίθεση από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, προχώρησε το March to Gaza Greece.

«Τα μέλη του πληρώματος μας μπορεί να έχουν απαχθεί από το Ισραήλ και να μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους» αναφέρει και δίνει στη δημοσιότητα των μελών του πληρώματος.

Σύλληψη Έλληνα πολίτη από τις ισραηλινές δυνάμεις

Υπενθυμίζεται πως ένας Έλληνας, ο Γαβριήλ Παππουτσάκης, είναι μεταξύ των συλληφθέντων από τις ισραηλινές δυνάμεις που έκαναν ρεσάλτο σε πλοία του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παππουτσάκης επέβαινε στο πλοίο Arna’s Children, το οποίο συμμετείχε στην αποστολή του στόλου.

Μετά την απαγωγή του, δημοσιοποιήθηκε μήνυμά του, στο οποίο απευθύνει έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση «να δράσει άμεσα και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωσή μου, ως Έλληνα πολίτη, αλλά και την ασφαλή διέλευση του στόλου μας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Αναλυτικά, στο μήνυμά του ο Γαβριήλ Παππουτσάκης δηλώνει: «Ονομάζομαι Γαβριήλ Παππουτσάκης και η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο. Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό με έχει απαγάγει παρά τη θέλησή μου, αφού προχώρησε σε παράνομη επίθεση κατά του πλοίου Arna’s children του στόλου μας, στο οποίο επέβαινα, με σκοπό να φτάσουμε στη Γάζα και να σπάσουμε τον παράνομο αποκλεισμό.

Σας καλώ να διαδηλώσετε για την ασφάλεια του υπολοίπου στόλου, που πλέει ακόμη, αλλά και να πιέσετε για την άμεση απελευθέρωση όλων όσων έχουμε απαχθεί παράνομα από το σιωνιστικό κράτος. Καλώ την ελληνική κυβέρνηση να δράσει άμεσα και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωσή μου, ως Έλληνα πολίτη, αλλά και την ασφαλή διέλευση του στόλου μας».

Το χρονικό

Το πρωί της Δευτέρας (18/5) το Ισραηλινό Ναυτικό ξεκίνησε επιχείρηση για να ανακόψει την πορεία της Global Sumud Flotilla, αποστολής ακτιβιστών που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να αμφισβητήσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κομάντος του ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του στολίσκου στα ανοιχτά της Κύπρου. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τις ισραηλινές αρχές προς τους συμμετέχοντες να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα.

The Israeli Navy has begun to intercept the activist mission sailing to the Gaza Strip to challenge Israel’s naval blockade. pic.twitter.com/YXeSwxPDOd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 18, 2026

Από την πλευρά της, η Global Flotilla γνωστοποίησε πως: «Δύο πολεμικά πλοία εντοπίστηκαν γύρω από τα σκάφη στη Μεσόγειο. Χάσαμε την επαφή με 23 σκάφη του στόλου, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από τον ισραηλινό στρατό σε διεθνή ύδατα».

Πληροφορίες από ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι τέσσερα πολεμικά πλοία συμμετείχαν στην επιχείρηση, δίνοντας εντολή στα σκάφη του στολίσκου να απενεργοποιήσουν τις μηχανές τους, περίπου 100 ακτιβιστές τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ αναφέρθηκε ότι θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασντόντ, το μεγαλύτερο λιμάνι του Ισραήλ.

Παρά την επιχείρηση του ισραηλινού ναυτικού, ακτιβιστής που επέβαινε σε ένα από τα σκάφη φέρεται να δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η αποστολή δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον στόχο της και θα συνεχίσει την προσπάθεια προσέγγισης της Γάζας.