Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν στη διάρκεια βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν στην Κένυα, κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης εργαζομένων στις δημόσιες συγκοινωνίες και διαδηλώσεων ενάντια στις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κίπτσουμπα Μουρκόμεν απέφυγε να διευκρινίσει πού ακριβώς σημειώθηκαν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί ή υπό ποιες συνθήκες. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, «η έρευνα θα καθορίσει (…) εάν ήταν αθώοι πολίτες ή εγκληματίες που σκοτώθηκαν στη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή τους».

Η σημερινή κινητοποίηση παρέλυσε την κυκλοφορία σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι όλοι οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί έχουν πλέον αποδοθεί στην κυκλοφορία, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους πολίτες για την αποκατάσταση της τάξης.

Παράλληλα, ο Μουρκόμεν εξαπέλυσε κατηγορίες εναντίον πολιτικών προσώπων, χωρίς να τα κατονομάσει, υποστηρίζοντας ότι κινητοποίησαν εγκληματικά στοιχεία για να προκαλέσουν ταραχές, να καταστρέψουν περιουσίες και να εκφοβίσουν υποστηρικτές της κυβέρνησης.

Αυξήσεις στα καύσιμα και κοινωνική πίεση

Η Κένυα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από χώρες του Περσικού Κόλπου. Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 20%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε άνοδο 45,8%.

Οι αυξήσεις αυτές έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε βασικά αγαθά, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά που ήδη δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος διαβίωσης.