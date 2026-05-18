Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε τη λήψη πρόσθετων μέτρων ελέγχου και την επιβολή περιορισμών στην είσοδο στη χώρα για όσους δεν διαθέτουν αμερικανικό διαβατήριο, εφόσον έχουν βρεθεί σε τρία αφρικανικά έθνη που πλήττονται από μια διαρκώς αυξανόμενη έξαρση του ιού Έμπολα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), τα άτομα χωρίς αμερικανικό διαβατήριο που έχουν ταξιδέψει στο Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες θα αντιμετωπίζουν περιορισμούς εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, το CDC γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν τους ελέγχους δημόσιας υγείας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από τις περιοχές που πλήττονται από την επιδημία.

Η συγκεκριμένη ταξιδιωτική οδηγία συγκαταλέγεται σε μια σειρά μέτρων που τίθενται σε άμεση ισχύ για τις επόμενες 30 ημέρες, με την αποσαφήνιση ότι δεν επηρεάζει τους Αμερικανούς πολίτες, τους κατόχους πράσινης κάρτας ή τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η κινητοποίηση των αμερικανικών Αρχών εντάθηκε μετά την πληροφορία από πηγές διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων προς το CBS News ότι τουλάχιστον έξι Αμερικανοί εκτέθηκαν στον ιό του Έμπολα στο Κονγκό, αν και παραμένει ασαφές εάν κάποιοι από αυτούς έχουν μολυνθεί ή αν βρίσκονται ακόμη στη χώρα.

Το CDC σημείωσε ότι θα επιχειρήσει να εντοπίσει ανθρώπους που έχουν εκτεθεί στον ιό μέσω συντονισμού με αεροπορικές εταιρείες, διεθνείς εταίρους και αξιωματούχους στις πύλες εισόδου της χώρας.

Αν και η υπηρεσία διευκρίνισε ότι η έξαρση ενέχει χαμηλό άμεσο κίνδυνο για το ευρύ κοινό στις ΗΠΑ, τόνισε ότι θα συνεχίσει να αξιολογεί την εξελισσόμενη κατάσταση και ενδέχεται να προσαρμόσει τα μέτρα δημόσιας υγείας καθώς γίνονται διαθέσιμες νέες πληροφορίες.

Την ίδια στιγμή, τα επίσημα στοιχεία από το μέτωπο της υγειονομικής κρίσης αποτυπώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα.

Ο επικεφαλής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC) δήλωσε στο BBC ότι τουλάχιστον 100 θάνατοι έχουν ήδη αναφερθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τα ύποπτα κρούσματα να ξεπερνούν τα 390.

Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε το ξέσπασμα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η ανησυχία της επιστημονικής κοινότητας είναι έκδηλη καθώς το τρέχον στέλεχος του Έμπολα προκαλείται από τον ιό Μπουντιμπούγκιο (Bundibugyo), για τον οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια.

Εκτός από το Κονγκό, το CDC επιβεβαίωσε δύο κρούσματα και έναν θάνατο στη γειτονική Ουγκάντα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τη μεταφορά της μικρής ομάδας των εκτεθειμένων Αμερικανών πολιτών σε ασφαλή τοποθεσία καραντίνας, πιθανόν σε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γερμανία.

Στο πλαίσιο των εγχώριων μέτρων, οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία Επιπέδου 4 –το αυστηρότερο επίπεδό τους– προειδοποιώντας κατά των ταξιδιών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο ΠΟΥ διευκρίνισε ότι η έξαρση στην ανατολική επαρχία Ιτούρι του Κονγκό αποτελεί επείγουσα κατάσταση δημόσιας υγείας αλλά δεν πληροί τα κριτήρια της πανδημίας, προειδοποιώντας ωστόσο για σημαντικό κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής επέκτασης.

Όταν σκότωσε πάνω από 11.000 ανθρώπους

Η τρέχουσα κρίση ξυπνά μνήμες από τη φονική έξαρση του 2014-2016 στη Δυτική Αφρική, η οποία ήταν η μεγαλύτερη από την ανακάλυψη του ιού το 1976, μολύνοντας περισσότερους από 28.600 ανθρώπους και κοστίζοντας τη ζωή σε 11.325 πολίτες σε χώρες όπως η Γουινέα, η Σιέρα Λεόνε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Jean Kaseya, γενικός διευθυντής του Africa CDC, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα δημόσιας υγείας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό των κηδειών.

Όπως εξήγησε, οι παραδοσιακές τελετές ταφής όπου οι συγγενείς έπλεναν τις σορούς των νεκρών είχαν συμβάλει καθοριστικά στη μαζική διασπορά του ιού πριν από μια δεκαετία.

Καθώς ο ΠΟΥ συμβουλεύει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα να διενεργούν αυστηρούς διασυνοριακούς ελέγχους και καλεί τα γειτονικά κράτη να αυξήσουν την επαγρύπνησή τους, χώρες όπως η Ρουάντα ανακοίνωσαν ήδη την εντατικοποίηση των ελέγχων στα σύνορά τους ως προληπτικό μέτρο, ενώ η Νιγηρία επιβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.