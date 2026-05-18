Τουλάχιστον 100 θάνατοι έχουν καταγραφεί λόγω επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με περισσότερα από 390 ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Africa Centres for Disease Control and Prevention, όπως μετέδωσε το BBC.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει κηρύξει την επιδημία ως διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CBS News, τουλάχιστον έξι Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό του Έμπολα κατά τη διάρκεια της επιδημίας στη ΛΔ Κονγκό. Ένας εξ αυτών φέρεται να παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ τρεις άλλοι είχαν στενή ή υψηλού κινδύνου επαφή, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν έχουν μολυνθεί.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) ανέφεραν ότι στηρίζουν την «ασφαλή απομάκρυνση μικρού αριθμού Αμερικανών που έχουν επηρεαστεί άμεσα», χωρίς να δώσουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό τους.

Η τρέχουσα μορφή του ιού Έμπολα οφείλεται στο στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια. Παράλληλα, στην Ουγκάντα έχουν επιβεβαιωθεί δύο κρούσματα και ένας θάνατος, σύμφωνα με το CDC.

Ανησυχία για τη διεθνή διασπορά

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα STAT, τη μεταφορά των Αμερικανών που βρίσκονται στη ΛΔ Κονγκό σε ασφαλή τοποθεσία καραντίνας. Μία από τις επιλογές που αναφέρονται είναι στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Γερμανία, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επιβεβαίωση.

Σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, το CDC απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τους Αμερικανούς πολίτες που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί, επισημαίνοντας ότι ο κίνδυνος για τις ΗΠΑ παραμένει χαμηλός. Οι ΗΠΑ έχουν εκδώσει προειδοποίηση επιπέδου 4 – το υψηλότερο επίπεδο – αποτρέποντας τα ταξίδια προς τη ΛΔ Κονγκό.

Διεθνής κινητοποίηση

Ο ΠΟΥ χαρακτήρισε την επιδημία στην ανατολική επαρχία Ituri της ΛΔ Κονγκό ως «δημόσια υγειονομική έκτακτη ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πληροί τα κριτήρια πανδημίας. Ο οργανισμός προειδοποίησε ότι η πραγματική έκταση της επιδημίας ίσως είναι μεγαλύτερη από αυτήν που έχει εντοπιστεί, με αυξημένο κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής διασποράς.

Κατά την επιδημία του 2014–2016 στη Δυτική Αφρική, περισσότεροι από 28.600 άνθρωποι είχαν μολυνθεί, ενώ 11.325 έχασαν τη ζωή τους. Ο ιός είχε εξαπλωθεί τότε σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών η Γουινέα, η Σιέρα Λεόνε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία.

Έκκληση για τήρηση μέτρων υγείας

Ο Jean Kaseya, γενικός διευθυντής του Africa Centres for Disease Control and Prevention, προειδοποίησε ότι, ελλείψει εμβολίων και αποτελεσματικών θεραπειών, είναι κρίσιμο να τηρούνται τα μέτρα δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ταφές θυμάτων της νόσου. «Δεν θέλουμε να μολύνονται άνθρωποι λόγω κηδειών», δήλωσε στο BBC World Service.

Στο παρελθόν, οι ομαδικές τελετές όπου οι συγγενείς έπλεναν τα σώματα των νεκρών συνέβαλαν σημαντικά στη διασπορά του ιού. Ο ΠΟΥ έχει καλέσει τη ΛΔ Κονγκό και την Ουγκάντα να εφαρμόσουν διασυνοριακούς ελέγχους, ενώ προτρέπει τις γειτονικές χώρες να «ενισχύσουν την ετοιμότητα και την επιτήρησή τους» στα υγειονομικά κέντρα και στις κοινότητες.

Η Ρουάντα ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με τη ΛΔ Κονγκό ως «προληπτικό μέτρο», ενώ η Νιγηρία δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση».