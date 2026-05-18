Να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα για τον τερματισμό του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας κάλεσε την Ευρώπη η Άνγκελα Μέρκελ. Μιλώντας στο WDR-Europaforum στο Βερολίνο, η πρώην καγκελάριος δήλωσε πως «αυτό που με λυπεί είναι ότι η Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό της δυναμικό».

Η Μέρκελ τόνισε ότι είναι σωστό η Ευρώπη να στηρίζει στρατιωτικά την Ουκρανία και να επιδιώκει την αποτροπή. Ωστόσο, υπενθύμισε ότι ακόμη και στον Ψυχρό Πόλεμο η διπλωματία αποτελούσε «την άλλη όψη του νομίσματος». Όπως είπε, «στρατιωτική αποτροπή και διπλωματικές δραστηριότητες – αυτό το θεωρώ σημαντικό». Διευκρίνισε πάντως ότι, ως πρώην επικεφαλής κυβέρνησης, δεν επιθυμεί να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις.

«Δεν θα μεσολαβήσω»

Η Μέρκελ ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει τον εαυτό της ως πιθανή μεσολαβήτρια. Για να μπορέσει κανείς να διαπραγματευθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και να τον πείσει, πρέπει να διαθέτει πραγματική ισχύ, σημείωσε. Θύμισε ότι το 2014, ως καγκελάριος, συμμετείχε προσωπικά στις διαπραγματεύσεις για ειρηνική λύση στο Ντονμπάς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα μου περνούσε ποτέ από το μυαλό να ζητήσω από κάποιον άλλον να πάει στο Μινσκ και να μιλήσει με τον Πούτιν εκ μέρους μου».

Η πρόταση Πούτιν και οι αντιδράσεις

Πριν λίγες ημέρες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προτείνει τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ ως πιθανό μεσολαβητή από την πλευρά της Ευρώπης. Η πρόταση αυτή προκάλεσε ευρείες αντιδράσεις, καθώς ο Σρέντερ είναι στενός φίλος του Πούτιν και μετά τη θητεία του είχε εργαστεί στην ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom.