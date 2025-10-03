Με αφορμή την 35η επέτειο από την επανένωση της Γερμανίας, η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ χαρακτήρισε την πτώση του Τείχους «μεγάλη τύχη» και κάλεσε τους πολίτες των ανατολικών κρατιδίων να μην στηρίζουν την «απάνθρωπη» Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) από απογοήτευση. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την επιλογή του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ως επίσημου προσκεκλημένου στις εκδηλώσεις της επετείου.

Η AfD, όπως υπενθύμισε, συνδέθηκε το 2014 με την οργάνωση Pegida, «όταν εξαπλώθηκε ο φθόνος, το μίσος και ο ρατσισμός». Η κ. Μέρκελ, μιλώντας στο ZDF, τόνισε ότι το κόμμα χωρίζει τους ανθρώπους σε ελίτ και λαό, αποφασίζοντας ποιος ανήκει πού. «Αυτό είναι απλώς αντισυνταγματικό. Το Σύνταγμα ορίζει ότι όλη η εξουσία πηγάζει από τον λαό και ο λαός είναι όλοι οι Γερμανοί πολίτες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενη ειδικότερα προς τους πολίτες των ανατολικών κρατιδίων, υπογράμμισε ότι «το να έχεις κάτι να επικρίνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να ψηφίσεις ένα κόμμα που περιφρονεί τον άνθρωπο». Με τον τρόπο αυτόν, κάλεσε σε πολιτική εγρήγορση απέναντι στις ακροδεξιές τάσεις.

Η πρώην καγκελάριος σχολίασε επίσης την παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στις εκδηλώσεις στο Ζααρμπρύκεν. Όπως είπε, «θα μπορούσε ίσως να έχει επιλεγεί κάποιος από την ανατολική Ευρώπη ή την ανατολική Γερμανία, σηματοδοτώντας τα 35 χρόνια γερμανικής ενότητας». Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει ότι τρέφει «μεγάλη εκτίμηση» για τον Γάλλο πρόεδρο.