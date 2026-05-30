Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της Παρασκευής έκανε μαζί με τον 67χρονο χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι, σε κάποια στιγμή, το θύμα έπεσε στο πάτωμα, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να του προσφέρει βοήθεια.

Ο 38χρονος παραπέμφθηκε στην 3η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση, σε βαθμό πλημμελήματος. Αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.

Κατέληξε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της άγριας επίθεσης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καθώς τα ξημερώματα κατέληξε ο 67χρονος άνδρας που είχε δεχθεί σφοδρά χτυπήματα από 38χρονο μέσα σε διαμέρισμα της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, γύρω στις 21:00. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους, λόγω προσωπικών διαφορών.

Η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σύντομα σε βίαιη συμπλοκή, κατά την οποία ο 67χρονος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί.